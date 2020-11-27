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英格蘭封城解禁有名無實 國會傳反對聲浪

中央社倫敦27日專電
圖為在英國倫敦的New Bond 街上聖誕燈已亮起。美聯社
圖為在英國倫敦的New Bond 街上聖誕燈已亮起。美聯社

英國英格蘭地區12月2日即將解除封城措施，這項解封措施昨天宣布後，大多數地區被畫入較嚴格的第2與第3級，禁止民眾室內聚會，部分保守黨議員計畫在12月1日投下反對票。

英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭封城解禁之後，將回歸3級疫情警報系統，但根據畫分結果，英格蘭絕大多數地區都為第2及第3級。

換句話說，絕大多數的人在12月2日之後依舊無法在室內聚會。例如倫敦、利物浦為第2級，不同家戶在室外聚會人數上限6人。曼徹斯特、肯特郡等地區被畫入第3級，禁止不同家戶在室內、室外聚會。

根據統計，被畫入第2級地區有超過3200萬人，第3級有2300萬人，僅有約1%英格蘭民眾居住在第1級疫情警報地區，能享有室內外上限6人聚會的自由。

英相強生（Boris Johnson）今天捍衛這項決定，表示這相對於封城已經放寬，也能在疫苗能夠提供施打之前，繼續遏止疫情。

然而，強生的部分保守黨同僚威脅12月1日將在下議院投下反對票。若在野黨工黨也加入他們的陣營，強生政府在下議院的優勢將受到動搖。

部分人士認為，政府做畫分時沒有考量各地詳細情況，直接全部套用。

前內閣辦公室大臣、肯特郡的保守黨議員葛林（Damian Green）所在選區將被畫為第3級。他表示，他下周將對政府的計畫投下反對票，除非政府能夠提出「令人信服的新證據」。

葛林表示：「政府不應該以郡為單位大規模畫分，而是應該用更小的行政單位。像是我的選區疫情比利物浦更輕微，但利物浦卻是第2級。」

已從居家隔離出關的強生表示，他能理解沒有出現嚴重疫情，卻被畫入較高警報等級地區的「沮喪」，但他也強調政府不可能把等級畫分至太複雜的地方單位，必須採用更簡單明瞭的方式。

他強調，即便是高警報等級的地區，也比現在實施的封城放寬許多。

疫情 封城 英國

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