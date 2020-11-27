伊朗重要核子科學家遭刺殺身亡 控以色列幕後策畫

圖為伊朗一名重要的核子科學家今天在德黑蘭外郊的阿布薩市遭到攻擊而身亡。美聯社

伊朗 指出，國內其中一名最重要的核子科學家今天在德黑蘭外郊的攻擊中遭刺殺身亡。伊朗指控是敵對國家以色列 幕後策畫。

伊朗國防部聲明指出，攻擊者鎖定科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）的座車發動攻擊，接著與他的維安小組發生槍戰，法克里薩德「嚴重受傷」。

根據聲明，這名伊朗國防部研發與創新組織負責人經醫護人員搶救無效後身亡。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）曾描述法克里薩德為伊朗核武計畫之父。法克里薩德是在驅車前往德黑蘭省東部德馬溫郡（Damavand）的阿布薩市（Absard）附近時遭遇攻擊。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，有跡象顯示以色列在這次暗殺行動中扮演角色。

查瑞夫在推特發文指出：「恐佈分子今天謀殺了一名卓越的伊朗科學家。」

這事件發生距離拜登 就職美國總統不到2個月時間。

川普任職總統期間於2018年退出伊朗核協議，並對伊朗重施嚴厲的制裁，總統當選人拜登則承諾將重新恢復與伊朗外交關係。