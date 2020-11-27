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受夠淪為笑柄 奧地利Fucking村元旦更名迎新生

中央社維也納26日綜合外電報導
奧地利一座名為Fucking的村莊。(Getty Images)
奧地利一座名為Fucking的村莊。(Getty Images)

奧地利一座名為Fucking的村莊明年元旦起將改頭換面叫Fugging，拋棄部分專家稱可回溯至11世紀的村名，因為居民已受夠路牌頻頻被人揶揄，尤其是在社群媒體上。

一份今天公布的市議會會議紀錄顯示，自2021年1月1日起，維也納（Vienna）東方350公里處、人口約100人的富金村（Fucking）拼法將改成Fugging。

之前有愈來愈多說英語的觀光客堅持造訪富金村，為的是跟村莊入口的路牌拍照，有時還會擺出猥褻姿勢，然後把照片上傳至社群媒體。

據說有些人曾偷走路牌，導致地方當局換新路牌時得使用防盜混凝土。

絕大多數的村民終於不想再承受這一切。

富金村所屬的塔爾斯多夫市（Tarsdorf）市長霍茲納（Andrea Holzner）說：「我能證實這座村莊將改名。」

她告訴「北奧地利新聞」（Oberoesterreichische Nachrichten）：「我真的不想再多說什麼，過去我們已經受夠媒體瘋狂談論此事。」

根據奧地利「新聞報」（Die Presse），富金村的村民（富金人，Fuckingers）「已經受夠觀光客和他們的低俗笑話」。

然而不是每個人都欣然接受即將實現的改變。北奧地利新聞一名讀者反問：「現在的人都沒幽默感了嗎？」

另一名讀者指出：「他們得到免費宣傳，應該開心有個有趣的名字。」

富金村成為奧地利小說家帕姆（Kurt Palm）一本書的背景後，居民就發現自己的村莊上了新聞。這本書後來還翻拍成電影

這座村莊在1070年左右第一次正式有人居住，但根據當地傳說，建立聚落的人其實是6世紀的巴伐利亞貴族福科（Focko）。一張可上溯至1825年的地圖把村名拼為Fuking。

在邊界的另一邊，德國巴伐利亞邦有一座村莊叫Petting，拼法跟意為「愛撫」的英文字一樣。

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