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白俄反對派領袖：可能很快與白登見面

白俄反對派領袖：可能很快與白登見面

中央社／明斯克27日綜合外電報導
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（左）在今年總統大選後流亡海外，被西方國家視為白俄實質總統當選人。她受訪時指出，可能很快就會與美國總統當選人白登（右）會面。取材自臉書
白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（左）在今年總統大選後流亡海外，被西方國家視為白俄實質總統當選人。她受訪時指出，可能很快就會與美國總統當選人白登（右）會面。取材自臉書

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭在今年總統大選後流亡海外，被西方國家視為白俄實質總統當選人。她受訪時指出，可能很快就會與美國總統當選人白登會面。

季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）接受波蘭Belsat TV新聞節目Prasviet專訪。主持人庫希克（Alina Koushyk）問及她的短期計畫，以及是否有意會見白登（Joe Biden）。Belsat TV是對白俄播放的免費衛星電視頻道。

季哈諾夫斯卡婭表示：「我們（團隊）確實正計畫與白登會晤。我們早已收到（參加）這類會面的邀請。我們在不久將來會造訪英國、挪威及其他國家。我現在記不起來，但有多個東方國家在我們的名單上。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）幾天前透過社論，呼籲美國當局表達聲援白俄抗議者。根據這篇社論，邀請季哈諾夫斯卡婭出席白登就職典禮、讓兩人在白宮會面，能向世界展現美國「再度支持民主」。

季哈諾夫斯卡婭聲稱自己才是8月大選真正的勝出者，選後不久被迫流亡立陶宛。歐美各國也多視季哈諾夫斯卡婭為2020白俄總統大選實質當選人。

儘管白俄在大選過後，有上千人被捕與受到各種威脅，民眾仍紛紛走上街頭，抗議自1994年掌權至今的現任總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

目前的反政府示威通常在週日人數最多，但近幾週每週日都有多達千人被捕。一則網路上的影片顯示，安全部隊持警棍攻擊一名騎自行車的人士，他還被法官以「違反大型集會命令」罰200美元，卻沒有任何一名持警棍的員警被訴究。

白俄羅斯總統宣稱 「新憲法通過就下台」

編譯張佑生╱即時報導

遭反對派指控大選舞弊當選連任的白俄羅斯總統魯卡申科，根據該國Belta新聞通訊社報導，表示新憲法通過後他將離職：「我不會在新憲法下擔任總統」。他並沒有說出具體日期，只強調憲改的必要性。所以也有可能被視為緩兵之計。

魯卡申科在8月9日的總統大選宣布連任成功，遭反對派指控舞弊，反對派並發動街頭抗議，至今仍無平息跡象。

白俄總統魯卡申科27日到首都明斯克醫院視察。路透
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白登 美國

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