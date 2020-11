火辣來賓教女性「性感購物」 義大利節目挨轟停播

節目最後,女來賓還表演了一段性感舞蹈,將購物推車當成表演的道具。RAI 2

義大利 公視一檔節目近日播出爭議內容,讓穿著火辣、腳踩高跟鞋的女來賓,在節目中教導女性觀眾「如何在超市裡性感的購物」,引來大量批評,指責這根本是在消費女性。目前節目已經停播,高層也下令徹查這起事件。

該節目名為「Detto Fatto」,在義大利廣播電視公司(Rai)旗下的二號頻道播出,當時節目邀請了身兼芭蕾舞者和鋼管舞老師的安潔莉諾(Emily Angelillo),來教導女性觀眾「如何在超市裡性感的購物」。

影片來源:YouTube

節目中,穿著皮革迷你短褲、腳踩高跟鞋的安潔莉諾建議女性觀眾要「拱起背」來拿貨架上較高的產品,還不忘提醒同時要把膝蓋抬起來,看起來才能更加「撩人」。

當問到該如何撿起掉在地上的東西時,安潔莉括還演示了一套「不低級」的做法,她先以彎曲一邊膝蓋的姿勢蹲下,還強調要保持雙腿閉合,才不會「不小心」打開雙腿讓情況變得低級,最後拿起產品並輕輕抬起臀部站起身。

節目最後,安潔莉諾還秀了一段性感舞蹈,把購物推車當成表演道具。

節目播出後在義大利社群媒體 上受到廣泛譴責,更由於接近「國際消除對婦女的暴力行為日」(International Day for the Elimination of Violence against Women),加劇了人們對消費女性的憤慨。推特 上有網友表示「這真丟臉,他們在想什麼」。義大利農業部長貝拉諾娃(Teresa Bellanova)也在推特上抨擊,稱「我們還要以虛假且刻板的方式來談論女性多久」。

在各方聲討下,義國公視已將「Detto Fatto」停播,執行長薩里尼(Fabrizio Salini)下令徹查該事件,他表示節目內容與其公共服務的精神和立場無關,更批評這是對女性刻板印象的「極為嚴重的範例」。

節目女主持人卡塞羅(Bianca Guaccero)也為該集「膚淺的內容」道歉,表示以後再也不會發生這種情況。來賓安潔莉諾也在臉書上表示「對所有受到侮辱的婦女感到抱歉」。