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火辣來賓教女性「性感購物」 義大利節目挨轟停播

編譯張君堯／即時報導
節目最後，女來賓還表演了一段性感舞蹈，將購物推車當成表演的道具。RAI 2
節目最後，女來賓還表演了一段性感舞蹈，將購物推車當成表演的道具。RAI 2

義大利公視一檔節目近日播出爭議內容，讓穿著火辣、腳踩高跟鞋的女來賓，在節目中教導女性觀眾「如何在超市裡性感的購物」，引來大量批評，指責這根本是在消費女性。目前節目已經停播，高層也下令徹查這起事件。

該節目名為「Detto Fatto」，在義大利廣播電視公司（Rai）旗下的二號頻道播出，當時節目邀請了身兼芭蕾舞者和鋼管舞老師的安潔莉諾（Emily Angelillo），來教導女性觀眾「如何在超市裡性感的購物」。

影片來源：YouTube

節目中，穿著皮革迷你短褲、腳踩高跟鞋的安潔莉諾建議女性觀眾要「拱起背」來拿貨架上較高的產品，還不忘提醒同時要把膝蓋抬起來，看起來才能更加「撩人」。

當問到該如何撿起掉在地上的東西時，安潔莉括還演示了一套「不低級」的做法，她先以彎曲一邊膝蓋的姿勢蹲下，還強調要保持雙腿閉合，才不會「不小心」打開雙腿讓情況變得低級，最後拿起產品並輕輕抬起臀部站起身。

節目最後，安潔莉諾還秀了一段性感舞蹈，把購物推車當成表演道具。

節目播出後在義大利社群媒體上受到廣泛譴責，更由於接近「國際消除對婦女的暴力行為日」（International Day for the Elimination of Violence against Women），加劇了人們對消費女性的憤慨。推特上有網友表示「這真丟臉，他們在想什麼」。義大利農業部長貝拉諾娃（Teresa Bellanova）也在推特上抨擊，稱「我們還要以虛假且刻板的方式來談論女性多久」。

在各方聲討下，義國公視已將「Detto Fatto」停播，執行長薩里尼（Fabrizio Salini）下令徹查該事件，他表示節目內容與其公共服務的精神和立場無關，更批評這是對女性刻板印象的「極為嚴重的範例」。

節目女主持人卡塞羅（Bianca Guaccero）也為該集「膚淺的內容」道歉，表示以後再也不會發生這種情況。來賓安潔莉諾也在臉書上表示「對所有受到侮辱的婦女感到抱歉」。

身材火辣的女來賓示範如何性感地撿起掉在地上的東西。RAI 2
身材火辣的女來賓示範如何性感地撿起掉在地上的東西。RAI 2
義大利一檔電視節目近日引起軒然大波，只見身著火辣、腳踩高跟鞋的女來賓，在節目中告...
義大利一檔電視節目近日引起軒然大波，只見身著火辣、腳踩高跟鞋的女來賓，在節目中告訴女性觀眾「如何在超市裡性感的購物」。RAI 2

義大利 推特 社群媒體

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