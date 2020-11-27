Sony執行長批日本能源政策 揚言會被迫遷廠海外

圖為丹麥Esbjerg以西90公里的DanTysk離岸風電場。路透

金融時報今天（27日）報導，根據日本 行政改革大臣河野太郎轉述，Sony執行長吉田憲一郎警告日本政府如果不改進再生能源政策，Sony將被迫遷廠到海外，因為公司將會無法符合蘋果 等大客戶的綠能 要求。蘋果等多數科技大廠均對供應商有日益嚴格的減碳規定，但在日本很難買到再生能源，價格也十分昂貴。

金融時報說，吉田憲一郎對日本再生能源政策的批評，反映出日本企業的壓力；蘋果、臉書等科技公司現在正尋求將供應鏈朝百分之百使用再生能源的方向發展。

本月稍早，河野太郎與電子廠商Sony、理光（Ricoh）、化妝日用品公司花王、基金經理公司Nissay Asset等企業執行長舉行會議，與會人士均認同吉田憲一郎的擔憂。

「他們告訴我，在日本購買再生能源，數量有限價錢又貴。」河野說，「如果政府不能在再生能源方面有所作為，他們就必須搬出日本。」

與河野會談的企業領袖要求日本政府，應將2030年再生能源使用占比目標調高到40%或更多。目前的目標只訂定在2030年之前占比達到24%；而許多歐洲國家現在就已經達到30%。日本在2018會計年度的電力再生能源使用占比為17%。

河野表示已認知到日本使用再生能源落後其他國家，上周他宣布成立一個政府工作小組，全面檢討阻礙再生能源發展的法規。