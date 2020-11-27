我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓專業的來！克魯曼盛讚葉倫接任財長

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

Sony執行長批日本能源政策 揚言會被迫遷廠海外

編譯黃淑玲／綜合外電
圖為丹麥Esbjerg以西90公里的DanTysk離岸風電場。路透
圖為丹麥Esbjerg以西90公里的DanTysk離岸風電場。路透

金融時報今天（27日）報導，根據日本行政改革大臣河野太郎轉述，Sony執行長吉田憲一郎警告日本政府如果不改進再生能源政策，Sony將被迫遷廠到海外，因為公司將會無法符合蘋果等大客戶的綠能要求。蘋果等多數科技大廠均對供應商有日益嚴格的減碳規定，但在日本很難買到再生能源，價格也十分昂貴。

金融時報說，吉田憲一郎對日本再生能源政策的批評，反映出日本企業的壓力；蘋果、臉書等科技公司現在正尋求將供應鏈朝百分之百使用再生能源的方向發展。

本月稍早，河野太郎與電子廠商Sony、理光（Ricoh）、化妝日用品公司花王、基金經理公司Nissay Asset等企業執行長舉行會議，與會人士均認同吉田憲一郎的擔憂。

「他們告訴我，在日本購買再生能源，數量有限價錢又貴。」河野說，「如果政府不能在再生能源方面有所作為，他們就必須搬出日本。」

與河野會談的企業領袖要求日本政府，應將2030年再生能源使用占比目標調高到40%或更多。目前的目標只訂定在2030年之前占比達到24%；而許多歐洲國家現在就已經達到30%。日本在2018會計年度的電力再生能源使用占比為17%。

河野表示已認知到日本使用再生能源落後其他國家，上周他宣布成立一個政府工作小組，全面檢討阻礙再生能源發展的法規。

日本 蘋果 綠能

上一則

重振經濟大手筆砸錢 德明年將舉債1800億歐元

延伸閱讀

日新任大使抵北京 隔離2周再履新

日新任大使抵北京 隔離2周再履新
全球首例 日獼猴接受子宮移植生下寶寶

全球首例 日獼猴接受子宮移植生下寶寶
貓神降臨、城堡起火…「失敗寫真賽」搞笑照片一籮筐

貓神降臨、城堡起火…「失敗寫真賽」搞笑照片一籮筐
實驗發現：機上傾斜座椅時咳嗽 飛沫反而往四面噴

實驗發現：機上傾斜座椅時咳嗽 飛沫反而往四面噴

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
周庭入選BBC年度百大女性。(美聯社)

BBC評選百大女性 周庭、方方、楊紫瓊上榜

2020-11-24 08:45
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成。Getty Images

牛津新冠疫苗保護力僅70% 但便宜又容易保存

2020-11-23 07:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入