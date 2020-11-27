我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓專業的來！克魯曼盛讚葉倫接任財長

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

重振經濟大手筆砸錢 德明年將舉債1800億歐元

編譯季晶晶／綜合外電
德國聯邦議會。美聯社
德國聯邦議會。美聯社

德國計劃明年大手筆借貸將近1800億歐元（約2146.2億美元），規模幾乎是原先預期的兩倍，因柏林當局延長了緩解疫情衝擊經濟的濟助措施。

德國議會預算委員會經過17個小時的漫長磋商，同意這項在戰後德國史上新增舉債淨額第2高的計畫。新債將達1,798.2億歐元，比財長Olaf Scholz在9月提出的960億歐元高出近一倍。

綠黨議員Sven-Christian kindler說：「這是正確的事。想度過危機，沒辦法省錢。」

德國總理梅克爾的政府已採取前所未有的舉措，協助企業和小商家熬過疫情，總共釋出數百億歐元資金，以避免經濟進一步萎縮。為支持這些舉措，借款規模須擴大至超過計畫水平。

議會已暫停憲法當中的債務煞車規定，允許政府新增舉債淨額最高達到2180億歐元，以支持救助措施和刺激方案。消息人士說，可能毋需用盡全部額度。

梅克爾政府預期，2020年經工作日調整後的經濟會萎縮5.9%，2021年則將反彈4.4%。

梅克爾和各州州長周三同意，延長並緊縮部分抗疫封鎖措施，酒吧、餐廳、健身房和娛樂場所維持停業到至少12月20日。

德國 梅克爾 疫情

上一則

印尼19歲男強暴未成年 處146下鞭刑癱軟受刑台

下一則

Sony執行長批日本能源政策 揚言會被迫遷廠海外

延伸閱讀

與地方商討延長封鎖前夕 梅克爾辦公室大門遭汽車衝撞

與地方商討延長封鎖前夕 梅克爾辦公室大門遭汽車衝撞
G20峰會承諾確保人人有疫苗 梅克爾為窮國憂心

G20峰會承諾確保人人有疫苗 梅克爾為窮國憂心
教宗親電白登 不少外國領袖賀電被擋

教宗親電白登 不少外國領袖賀電被擋
白登勝選 梅克爾：德美兩國將並肩面對全球挑戰

白登勝選 梅克爾：德美兩國將並肩面對全球挑戰

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
周庭入選BBC年度百大女性。(美聯社)

BBC評選百大女性 周庭、方方、楊紫瓊上榜

2020-11-24 08:45
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成。Getty Images

牛津新冠疫苗保護力僅70% 但便宜又容易保存

2020-11-23 07:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入