重振經濟大手筆砸錢 德明年將舉債1800億歐元

德國聯邦議會。美聯社

德國 計劃明年大手筆借貸將近1800億歐元（約2146.2億美元），規模幾乎是原先預期的兩倍，因柏林當局延長了緩解疫情 衝擊經濟的濟助措施。

德國議會預算委員會經過17個小時的漫長磋商，同意這項在戰後德國史上新增舉債淨額第2高的計畫。新債將達1,798.2億歐元，比財長Olaf Scholz在9月提出的960億歐元高出近一倍。

綠黨議員Sven-Christian kindler說：「這是正確的事。想度過危機，沒辦法省錢。」

德國總理梅克爾 的政府已採取前所未有的舉措，協助企業和小商家熬過疫情，總共釋出數百億歐元資金，以避免經濟進一步萎縮。為支持這些舉措，借款規模須擴大至超過計畫水平。

議會已暫停憲法當中的債務煞車規定，允許政府新增舉債淨額最高達到2180億歐元，以支持救助措施和刺激方案。消息人士說，可能毋需用盡全部額度。

梅克爾政府預期，2020年經工作日調整後的經濟會萎縮5.9%，2021年則將反彈4.4%。

梅克爾和各州州長周三同意，延長並緊縮部分抗疫封鎖措施，酒吧、餐廳、健身房和娛樂場所維持停業到至少12月20日。