我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬拉度納停靈阿根廷總統府 民眾靈前致意

川普敗選後推特追隨者流失 白登粉絲卻飆升

瑞典新冠疫情燒向王室 王子夫妻雙雙確診

中央社 斯德哥爾摩26日綜合外電報導
瑞典王室26日表示，卡爾菲立普王子（右）和妻子蘇菲亞王妃（左）雙雙確診感染新冠肺炎。美聯社
瑞典王室26日表示，卡爾菲立普王子（右）和妻子蘇菲亞王妃（左）雙雙確診感染新冠肺炎。美聯社

瑞典王室今天表示，卡爾菲立普王子和妻子蘇菲亞王妃雙雙確診感染新冠肺炎，目前兩人正在進行自我隔離。

法新社報導，41歲的卡爾菲立普（Prince Carl Philip）是瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）和王后西維亞（Queen Silvia）的兒子。據王室聲明，他和35歲妻子蘇菲亞（Princess Sofia）「有輕微感冒症狀」，目前正與2名幼子在首都斯德哥爾摩的家中等待康復。

王室聲明還說，為預防起見，國王夫婦、王儲維多利亞公主（Princess Victoria）和夫婿丹尼爾親王（Prince Daniel）全都將接受病毒檢測

瑞典小報「晚報」（Aftonbladet）報導，王室成員上週齊聚王后兄弟的喪禮，但所有人出席前全都經過新冠肺炎病毒檢測為陰性。

瑞典爆發疫情初期，蘇菲亞便開始在斯德哥爾摩的蘇菲亞赫美醫院（Sophiahemmet hospital）穿上護士服輪值護理工作，而躍上新聞版面。她隨後也以兼職方式繼續這份工作。

瑞典對新冠肺炎採取較軟性的防疫措施，成為廣為人知的案例。截至25日，瑞典累計有23萬514例確診，含6555人病歿。

瑞典 新冠肺炎 檢測

上一則

因應疫情 印度國際客運航班停飛令延長到12月底

延伸閱讀

安心吃頓團圓飯 感恩節前紐約長島檢測點排長龍

安心吃頓團圓飯 感恩節前紐約長島檢測點排長龍
墨國大麻全面合法化革命 加州受益？

墨國大麻全面合法化革命 加州受益？
芝疫情升溫 我要做檢測嗎？何時做？專家這樣說

芝疫情升溫 我要做檢測嗎？何時做？專家這樣說
我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
共和黨籍喬州州務卿：全家都投川普 他卻讓我們背黑鍋

共和黨籍喬州州務卿：全家都投川普 他卻讓我們背黑鍋
CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了
又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消