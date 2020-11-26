瑞典新冠疫情燒向王室 王子夫妻雙雙確診

瑞典王室26日表示，卡爾菲立普王子（右）和妻子蘇菲亞王妃（左）雙雙確診感染新冠肺炎。美聯社

瑞典 王室今天表示，卡爾菲立普王子和妻子蘇菲亞王妃雙雙確診感染新冠肺炎 ，目前兩人正在進行自我隔離。

法新社報導，41歲的卡爾菲立普（Prince Carl Philip）是瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）和王后西維亞（Queen Silvia）的兒子。據王室聲明，他和35歲妻子蘇菲亞（Princess Sofia）「有輕微感冒症狀」，目前正與2名幼子在首都斯德哥爾摩的家中等待康復。

王室聲明還說，為預防起見，國王夫婦、王儲維多利亞公主（Princess Victoria）和夫婿丹尼爾親王（Prince Daniel）全都將接受病毒檢測 。

瑞典小報「晚報」（Aftonbladet）報導，王室成員上週齊聚王后兄弟的喪禮，但所有人出席前全都經過新冠肺炎病毒檢測為陰性。

瑞典爆發疫情初期，蘇菲亞便開始在斯德哥爾摩的蘇菲亞赫美醫院（Sophiahemmet hospital）穿上護士服輪值護理工作，而躍上新聞版面。她隨後也以兼職方式繼續這份工作。

瑞典對新冠肺炎採取較軟性的防疫措施，成為廣為人知的案例。截至25日，瑞典累計有23萬514例確診，含6555人病歿。