我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情加劇性別不平等 沒支薪家務婦女一肩扛

1張圖看疫情：全球確診破6042萬例 死亡逾142萬

因應疫情 印度國際客運航班停飛令延長到12月底

中央社／新德里26日專電
印度新冠肺炎確診病例持續上升，印度民航總局今天宣布，來往印度的國際客運航班暫時停飛命令，將延長到12月31日，但不適用特許班機。示意圖／Ingimage
印度新冠肺炎確診病例持續上升，印度民航總局今天宣布，來往印度的國際客運航班暫時停飛命令，將延長到12月31日，但不適用特許班機。示意圖／Ingimage

印度新冠肺炎確診病例持續上升，印度民航總局今天宣布，來往印度的國際客運航班暫時停飛命令，將延長到12月31日，但不適用特許班機。

根據印度民航總局（DGCA）發出的通知，鑑於2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行，針對往返印度的定期國際商業客運航班的暫時停飛命令，將延長到2020年12月31日。

不過，印度民航總局表示，停飛限制不適用於民航總局特別批准的國際貨運營運與航班。主管當局也可能視具體情況，允許某些航線上經營定期的國際航班。

因控制疫情需要，印度民航總局日前宣布國際定期客運航班從3月23日起暫停營運，之後又因疫情數度延長國際客運航班的停飛令，當局上一次把停飛令延長到11月30日。

但為了撤僑需要，印度從5月起執行撤僑計畫，仍有撤僑專機前往其他國家；之後，印度從7月起根據與一些國家簽訂建立雙向空中走廊協定，讓這些國家有限度營運往返印度的國際航班。

印度已與美國、英國、阿拉伯聯合大公國、肯亞、不丹、法國等18個國家和地區簽有建立雙向空中走廊的協定，讓雙方的國際航班可在雙方領土間進行特殊的營運與飛航。

至於印度國內航班，由於印度政府急於拯救受疫情重創的經濟，已於5月25日恢復飛航。

印度是全球新冠肺炎疫情第二嚴重的國家，截至今天下午1時，累計病例達到926萬8273例，死亡人數達13 萬5281人。

由於印度民眾守法觀念薄弱，許多人不顧防疫規定，在排燈節（Diwali）等節慶期間外出不戴口罩，或戴口罩露出口鼻，也沒有保持適當社交距離，市場更是人擠人，導致新德里等地每天新增確診病例再度攀升。

印度 疫情 新冠肺炎

上一則

疫情加劇性別不平等 沒支薪家務婦女一肩扛

延伸閱讀

印度設障礙 打擊中製iPhone、小米等電子產品進口

印度設障礙 打擊中製iPhone、小米等電子產品進口
是否已與白登團隊接觸？中國外交部這樣回答

是否已與白登團隊接觸？中國外交部這樣回答
放火燒蟻窩不慎遭反撲 印度27歲女全身90%燒傷亡

放火燒蟻窩不慎遭反撲 印度27歲女全身90%燒傷亡
CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？
共和黨籍喬州州務卿：全家都投川普 他卻讓我們背黑鍋

共和黨籍喬州州務卿：全家都投川普 他卻讓我們背黑鍋
CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了
又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消