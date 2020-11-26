疫情加劇性別不平等 沒支薪家務婦女一肩扛

聯合國婦女組織（UN Women）公布新的全球數據顯示，在疫情衝擊下，女性負責的家務與家庭照護比例大幅增加，恐使25年來逐漸進步的性別平等毀於一旦。示意圖／Ingimage

聯合國 婦女組織（UN Women）公布新的全球數據顯示，在疫情 衝擊下，女性負責的家務與家庭照護比例大幅增加，恐使25年來逐漸進步的性別平等毀於一旦。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，聯合國婦女組織副執行主任巴提亞（Anita Bhatia）說：「我們在過去25年所做的一切努力，可能會在一年內流失。」

根據報告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能造成婦女失去就業與教育機會，女性心理與生理健康都可能因此惡化。

巴提亞說，照護家庭的重擔構成「倒退回1950年代性別刻板印象的真正風險」。

即使是在疫情前，世界各地每天約有160億小時的工作未支薪，估計婦女從事的未支薪工作占其中3/4；換句話說，也就是男性每做1小時未支薪工作，女性就做了3小時。如今這個數字還要更高。

巴提亞說：「在疫情前，女性未支薪工作時數就已是男性的3倍，我可以向大家保證，如今至少已倍增。」

雖然聯合國婦女組織進行的38項研究，主要聚焦於中低所得國家，但來自工業化國家的數據呈現類似景象。巴提亞說：「更令人擔憂的是，許多婦女沒有重返職場。」

她表示：「光在9月，美國 就有86.5萬名婦女退出勞動市場，相較下男性則是20萬人。主要理由是，女性有照顧家庭的負擔，但沒有其他人可以幫忙。」

在疫情前，日本婦女花在未支薪照護和家務的時間，平均是男性的將近5倍。住在東京的和田（Ten Wada）是品牌顧問，在疫情前也是兼職的幼兒園教師。

她在日記上寫著：「現在是清晨5時，我急著想完成這篇有關清酒的文章。雖然截止日期還沒到，但我想提前完成。身為母親的生活充滿不確定性，我不想讓這種無法預測性，造成金錢損失。」

和田說，周旋在準備家人三餐、幫女兒在家自學、工作與洗衣之間，時間對她而言是種奢侈品。在防疫封城期間，她和丈夫都在家工作，但他們兩人的生活截然不同。

她表示，先生能專心工作，而她還得分神料理家務，她說自己負擔8成未支薪工作，其中包括幫3歲女兒在家自學。

和田回憶說：「頭2、3個月超慘的，我每天幾乎都達到自己的心理極限，我女兒哭、然後我也跟著哭。」

聯合國婦女組織首席統計學家塞克（Papa Seck）說：「我們看到疫情令人憂心的影響，包括高度壓力與心理健康挑戰，尤其是婦女，部分是由於工作負荷增加。」