印度設障礙 打擊中製iPhone、小米等電子產品進口

兩名業界消息人士指出，印度 對來自中國 電子產品品質許可的嚴格控制，導致上個月蘋果 中國製新款iPhone的進口放緩，並影響了小米、OPPO等公司的智慧型手表進口，以及其它企業生產的其他產品。

路透報導，向印度標準局（BIS）也就是該國的品質控制機構繳交的申請通常在15天內處理完畢，但現在有些申請需要長達兩個月或更長時間。這兩名消息人士指出，當蘋果中國產新款iPhone 12遭遇延遲問題時，蘋果印度高管呼籲BIS加快審批速度，並保證蘋果將繼續擴大在印度的組裝業務。

目前尚不清楚iPhone 12的審批程序被推遲了多長時間，蘋果也尚未對此給予回應。

根據BIS網站數據顯示，截至25日，有1080份繳交的筆記型電腦、平板電腦和其他設備的申請正在等待中，其中669份申請的等待時間超過20天，包括緯創、仁寶在中國的工廠生產設備，以及杭州海康威視的設備申請，其中部分申請自9月以來就一直處於等待狀態。

據了解，受中印邊境衝突影響，印度貿易商和印度教民族主義團體幾個月來一直呼籲抵制從中國進口的產品，而印度總理莫迪繼續推動自力更生和在印度當地生產。

其中一名消息人士說，印度電子和信息化部正在推動企業在印度製造電子產品。