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性剝削未成年少女 南韓「N號房」趙主彬一審判40年徒刑

編譯中心／綜合26日電
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）因涉嫌製作、散布性剝削照片、影片，26日遭一審被判處40年徒刑。(路透)
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）因涉嫌製作、散布性剝削照片、影片，26日遭一審被判處40年徒刑。(路透)

南韓今年初爆出N號房事件，其中最受矚目的博士房主嫌趙主彬（譯音）因涉嫌製作、散布性剝削照片、影片，26日遭一審被判處40年徒刑。

根據韓聯社報導，首爾中央地方法院部長26日上午10時，依犯罪團體組織等條例判處趙主彬40年徒刑。

此案被害人透過律師提出的請願書表示，希望能嚴懲趙主彬。一名被害人對於趙主彬先前公開的反省文表示，「看了只能苦笑」，認為只有反省根本不足以彌補他犯下的過錯。

也有被害人說，應該要對趙主彬或其他共犯都處以2000年徒刑，才能做為典範，有效遏止社會上再出現這類惡行。

N號房相關嫌犯利用通訊軟體匿名聊天室功能，以竊取被害人個資等方式脅迫被害人拍攝性剝削影片，並在網路上散布、販賣，被害人中甚至不乏未成年少女、兒童。

對此，趙主彬的辯護律師則主張，應該要考慮誘發這類犯罪的社會現狀，不能將環境影響的責任都加諸趙主彬身上。

趙主彬從2019年5月至今年2月間，曾涉及欺騙、威脅數十名女性拍攝性剝削影像，並透過通訊軟體Telegram開設博士房販賣給付費會員觀看，同時還以裸體影像威逼某未成年少年，唆使其加入共犯行列性侵被害者，其所涉及之罪嫌多達14項。

而在10月22日的審訊中，趙主彬遭檢方求處無期徒刑，同時須配戴電子腳鐐達45年以利於警方追蹤定位，而其他5名共犯則被各求處5至15年徒刑。

趙主彬的父親也在接受媒體訪問時多次鞠躬，表示「兒子引發社會爭議，還對各位被害人造成莫大傷害，作為父親真心為此請罪」。

性侵 個資 南韓

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