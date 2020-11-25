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不捨！紐西蘭外島100頭領航鯨擱淺死亡 另30頭安樂死

編譯徐榆涵／即時報導
紐西蘭查塔姆群島爆大規模鯨豚擱淺事件。(Getty Images)
紐西蘭查塔姆群島爆大規模鯨豚擱淺事件。(Getty Images)

紐西蘭環保局25日發出聲明證實，在該國東南部的查塔姆群島（Chatham Islands）海灘上，發現大批鯨豚集體擱淺，雖然立即派人手協助搶救，仍有逾120隻鯨豚最後依舊不幸死亡。

英國衛報報導，該島嶼海灘上共有97頭領航鯨（pilot whales）和3隻海豚擱淺死亡，另外有28頭領航鯨和3隻海豚處於虛弱狀態，必須被安樂死。

紐西蘭環保局22日中午接獲通報，但查塔姆群島位在紐西蘭以東800多公里，距離本島相當遙遠，因此環保局旗下巡防隊無法在第一時間趕到救援。

環保局生物多樣性保護員威爾許（Jemma Welch）表示，由於事發地點偏遠，加上島上供電不穩造成聯繫困難，讓救援工作有所延誤，等抵達海灘現場時已是下午。

威爾許說，由於海洋險峻的環境條件，且考量到海岸上奄奄一息的鯨豚很可能引來大白鯊覓食，救援團隊必須將這些鯨豚安樂死。

塔姆群島的居民懷爾德（Sam Wild）為一名攝影師和潛水員，他表示，在當局擔心大白鯊可能出沒，並要求當地潛水員離開救援海域時，他敢拍下現場照片，並形容場面相當令人悲痛。

而導致鯨豚集體擱淺的可能原因很多，包括疾病、導航出錯、遭到掠食者追捕、退潮太快或極端氣候等等。科學家們認為，氣候變遷也可能是原因之一，隨著海水溫度升高，鯨魚的獵物可能因此更靠近岸邊，因此這些鯨豚為了捕食才被迫進入較淺的水域。

紐西蘭查塔姆群島爆大規模鯨豚擱淺事件。路透
紐西蘭查塔姆群島爆大規模鯨豚擱淺事件。路透

氣候變遷 攝影 英國

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