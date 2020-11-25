疫情升溫 日本經濟再生大臣：今後3周是勝負關鍵

日本新冠肺炎疫情升溫，日本經濟再生大臣今天表示，今後3周很重要，是勝負關鍵。圖為東京品川車站通勤民眾全戴上口罩。路透

日本 新冠肺炎疫情 升溫，日本經濟再生大臣今天表示，今後3周很重要，是勝負關鍵，若無法控制住疫情，疫情可能要提升至最嚴重的「階段4」，宣布緊急事態宣言也將納入考量。

日本政府今天召開防疫 分科會（簡稱分科會），西村康稔在會後記者會上表示，分科會全體對於疫情的發展懷抱強烈危機感。

西村說：「這3周是勝負關鍵，能否控制住疫情，就看這很重要的3周。」

他表示，尤其是醫護人員，有些地區的醫療體制面臨緊迫狀況，疫情相當於「階段3」或快要變成「階段3 」的地區，應儘速採行強力防疫措施。

為何這3周是關鍵期？西村表示，如果2周內採取防疫對策，效果會在第3周顯現。如果這3周內不能把疫情控制住的話，年關將近，過年期間是醫療變得非常弱化的時期。

分科會今年8月公布將疫情分為4階段，包括1.確診者散發性發生，醫療體制沒特別問題；2.確診者漸增，對醫療體制漸造成負擔；3.確診者急增，為了避免醫療體制造成大影響，需採取對策；4.爆發性疫情擴大，為了避免醫療體制功能嚴重不全，需採取對策。

西村今天在記者會上多次言及盼這3周能將疫情控制住。他說，如果無法將疫情控制住，疫情擴大的話，就要宣布進入「階段4」，屆時就會把發布緊急事態宣言納入考量，就像今年春天那樣，民眾日常生活、經濟社會活動等都得自我克制。

分科會今天開會彙整幾個建言給政府參考。建言包括，各地醫療體制的負擔愈來愈重，再這樣下去，通常能救的命也會無法救。當前課題之一就是調整政府振興國旅Go To Travel（去旅行）方案。還有，疫情急速擴大地區的部分業者應縮短營業時間，採取強力對策。

分科會指出，防疫的重要性似乎還沒充分地傳達給中央政府、地方自治體及一般人士知道。北海道、首都圈、關西圈、中部圈的部分地區，疫情急速擴大，醫療體制面臨緊迫狀況。疫情已升溫至相當於「階段3」情況，但有些地區卻尚未採取必要防疫措施。