飛向自由？脫北者自稱體操選手 稱「跳過」3米高圍欄

近日一名北韓男子越過兩韓邊境圍欄叛逃，特別的是他自稱前體操選手，還說自己是「跳越飛過」邊境圍欄的，南韓軍方正著手調查。（美聯社）

脫北者的故事比比皆是，尋求自由並擺脫極權國度，似乎成為他們的標籤。近日一名北韓 男子越過兩韓邊境 圍欄叛逃，特別的是他自稱前體操選手，還說自己是「跳越飛過」邊境圍欄的，南韓 軍方正著手調查。

這名20多歲的男子本月3日在當地時間約晚間7時，進入兩韓之間的非軍事區（DMZ），他在14小時後被韓國邊防部隊抓獲，據朝鮮日報報導，該男子穿著藍色便服在邊境以南約1.5公里的江原道省被捕。他一直在佈滿地雷的地區徘徊，自稱是企圖脫北的平民。南韓軍方已經開始關於他叛逃動機的調查。

韓國先驅報引述熟悉此調查的首爾官員的說法指出，當軍方致力於調查該男子究竟是如何在不觸發警報的情況下，「越過」三公尺高的圍欄時，他告訴當局自己受過體操訓練，才得以越過邊境。

官員隨後讓這名身材矮小、體重輕的男子跳了兩次，以佐證他的說法，但當局仍懷疑他是爬上圍欄的鐵桿後，才逃到另一側的。據軍方透露，該男子聲稱自己越過的那部分圍欄看起來「被壓低了」。

邊防人員當時使用熱觀測裝置發現該男子越境，卻在數小時後才逮捕他。這起脫北事件引發許多批評，指責軍方對北韓潛在的滲透威脅反應「過於遲鈍」。

有人認為這名男子暴露出南韓軍事安全的「缺陷」，強調該男子越過邊境時，應要觸發的警報傳感器卻失效了，而這已是該區第二次發生此類事件。2012年一名北韓士兵越過三個鐵絲網，並在敲開前哨站的門後，才引起南韓軍方的注意。

韓國統一部表示，每年有數百名北韓居民叛逃到南方，但只有極少數人選擇直接通過DMZ逃離，大部分脫北者寧願先進入中國，再通過第三國抵達南韓。

據統計，每年大約有3萬2000名脫北者，數量在2009年達到高峰、有2900人。2016年則有1400人試圖逃離北韓。