「天才小釣手」日本漫畫家矢口高雄癌逝 享壽81歲

曾著有漫畫「天才小釣手」等作品的的日本漫畫家矢口高雄20日逝世。（取材自推特）

曾著有漫畫「天才小釣手」等作品的的日本 漫畫家矢口高雄20日逝世，享壽81歲。女兒今日在矢口官方推特 上宣布死訊。

矢口高雄的二女兒在矢口的推特公開了父親的死訊。文中提到，矢口11月20日在家人的守護下與世長辭。矢口今年5月時發現罹患胰臟癌，過去半年間與病魔，雖然治療過程非常痛苦，但他從未落淚，努力對抗病魔，直到最後都是一個讓他們驕傲的父親。「爸爸謝謝你，還有，你辛苦了。」

矢口高雄1939年10月28日出生於秋田縣雄勝郡西成瀬村（現橫手市增田町），兒時受到宮尾重男的「西遊記」與田河水泡的「野犬小黑」，因此對漫畫產生興趣。興趣是釣魚 ，並以自己的興趣創作了「天才小釣手」，1973年起約10年間，長期在「少年漫畫」周刊、月刊連載，並帶動了日本的釣魚風氣。「天才小釣手」除了創作成動畫在電視播出，2009年還被拍成電影，由瀧田洋二郎執導。矢口也憑藉「天才小釣手」拿下過日本漫畫家協會賞大賞。