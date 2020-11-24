希臘責怪受害者文化 助長家暴歪風

希臘專研性別平等的專家表示，在希臘的父權制社會，婦女常常遭受沉默的氛圍箝制，而她們所遭受的暴力往往不會對外張揚。圖為示意圖。（Unsplash）

現年30多歲不願透露姓氏的希臘公僕瑪莉亞，被前男友在雅典街頭公然施暴後，掛著黑眼圈光著腳獨自到警察 局求援，員警不了解他為何如此暴力還反問瑪莉亞：「你怎麼招惹他的？」

回憶這段身心遭受重創的傷痛，瑪莉亞（Maria）說，警局裡的警察還告訴她，「若你現在不報案，你活該被打」，還有事發後左鄰右舍說她壞話的那些流言蜚語。

瑪莉亞說：「很多人認為，男人的行徑歸咎於婦女，家暴 這檔事…屬於家務事且外人不應插手。」

揭發前男友的惡行之前，瑪麗亞表示，她隱忍了一年多的時間，雅典街頭的公然被揍，則是壓垮她的最後一根稻草。

她的前男友最後被判刑，但非因家暴，而是其他的罪名，而且沒有任何的賠償。

性別平等研究中心（Research Centre on Gender Equality或KETHI）位於雅典市府附近的巷弄裡，吉里基迪（Agapi Gyrichidi）在中心裡的簡單陽春辦公室，提供心理與法律諮商，幫助被施暴的婦女。

她說：「在希臘，這種刻板印象仍是很普遍，婦女認為她們必須容忍，認為情況將會好轉，認為若她們離家出走就是糟糕的母親，儘管她們內心恐懼，我們努力建立她們站出來的信心。」

希臘雅典派迪昂大學（University of Panteion）社會政策學系副教授史特拉蒂凱姬（Maria Stratigaki）表示，在希臘的父權制社會，婦女常常遭受沉默的氛圍箝制，而她們所遭受的暴力往往不會對外張揚。

這位專研性別平等的專家指出：「家暴被視為家務事，政府別介入，這種思維也受到深具影響力的東正教會（Orthodox Church）灌輸，東正教會提倡男人是一家之主的傳統家庭形象。」

由於社會風氣使然，直到2011年，希臘才設立首座安置受虐婦女的收留中心，史特拉蒂凱姬表示：「晚了其他歐盟 （EU）國家30年。」

而且這座收容中心是由歐盟出資，女權主義者沃芙（Sissy Vovous）說，「希臘從未出一分錢幫助婦女」，並說，希臘的性別平等在歐盟27國中排名墊底。

希臘負責性平事務的內閣部長塞雷格拉（Maria Syreggela）表示，政府以「我們待在家但不保持沉默」為號召所發起的運動，鼓舞許多婦女挺身而出。

不過史特拉蒂凱姬指出：「打破這種禁忌還需更加努力。」