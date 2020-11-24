不滿沙國插手葉門內戰 青年運動空襲沙美石油

沙國紅海城市吉達油庫的衛星照片，紅色圈起處顯示油庫受損並有撲滅火勢的痕跡。(美聯社)

伊朗 撐腰的葉門激進組織「青年運動」（Houthi）今天表示，朝沙烏地阿拉伯國營「沙烏地阿美石油 公司」位於沙國紅海城市吉達的油庫，並擊中了目標。

沙國尚未證實「青年運動」軍事發言人的說法。該發言人警告在沙國的外國企業和居民，由於「軍事行動會繼續」，必須小心謹慎。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的石油生產和出口設施多位於沙國東部省（Eastern Province），距吉達（Jeddah）超過1000公里。

沙烏地阿美石油尚未回覆記者詢問，青年運動軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）則說，是發射Quds-2飛彈執行攻擊，並以「北吉達油庫－沙烏地阿美」為標籤，貼了張衛星圖片。Google Maps顯示吉達北郊一座設施和那張照片以及描述相符。

沙里亞表示：「這場攻擊非常精準，救護車和消防車趕往目標。」

為恢復2014年底被青年運動逐出首都沙那（Sanaa）的葉門政府，沙國為首聯軍2015年3月介入葉門內戰，此後葉門戰亂頻仍。

5月底因疫情 促成的停戰協議到期之後，青年運動加強跨境攻擊，沙國聯軍則以空襲青年運動領土作為回應。

青年運動掌控葉門北部大部分地區以及大半都會區，他們說，他們是在對抗貪腐體制。

沙里亞表示，這場攻擊是為回應沙國聯軍在葉門的行動。