印度再以國安為由 禁中國支付寶等43款App

印度中央政府24日第三度以國家安全等理由，禁止中國阿里巴巴支付寶等43款App。示意圖。（Unsplash）

印度 中央政府繼6月和9月以國家安全等理由，禁止中國 企業開發的百餘款行動裝置程式（App ）後，今天再度以同樣理由，禁止中國阿里巴巴支付寶等43款App。

印度電子資訊科技部今天發布聲明宣布，根據資訊科技法（Information Technology Act）第69A條，禁止43款行動裝置程式。

這份聲明指出，被禁止的App所涉及的活動損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序；電子資訊科技部已根據內政部網路犯罪協調中心的綜合報告，針對這些App發表禁止用戶使用的命令。

根據印度政府公布被禁43款App的名單，多數都是中國企業開發的App，包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等阿里巴巴集團開發的App，還有中國企業開發的熱門軟體名片全能王（CamCard），及一些中國企業開發的約會、聊天、直播及影視類型App。

印度電子資訊科技部表示，早在6月29和9月2日，就根據資訊科技法第69A條，分別禁止了59款和118款App。

聲明強調，印度政府已承諾在各個層面保護公民的利益及印度的主權與領土完整，並將採取一切可能措施確保上述承諾。

印度與中國雙方部隊5月初在拉達克東部發生對峙與45年來最嚴重的衝突後，雙方雖透過外交和軍事管道溝通，但雙方迄今都拒絕撤軍；中印部隊6月15日晚在拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發死傷衝突，導致印度有20名軍人死亡後，印度政府稍後於同月29日首次宣布禁止以中國企業為主的App。

此外，印度政府也陸續宣布公共採購和道路、鐵路、發電廠等公共基礎建設禁止中資參與，同時又要求政府採購必須以本地生產的產品為主，且推動線上採購平台標明原產地，同時針對一些中國產品調高關稅；印度民間若干組織也發起拒絕中國貨運動。

印度希望藉著民氣可用，擺脫對中國進口商品與零組件的依賴。

印度對中國的貿易逆差超過500億美元，產業深受傾銷和廉價進口商品的衝擊。