疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗

上周迎來百歲生日的澳航將規定乘客未來搭國際航班須先接種疫苗，圖為澳航為慶祝百歲生日推出的QF 100航班。路透

新冠疫苗 研發近來連傳捷報，國際航空業已提早為航空交通復甦做準備。澳洲 航空執行長喬伊斯24日表示，未來疫苗廣泛上市後，澳航將要求搭乘國際航班的旅客必須先打疫苗才能登機，南韓大韓航空、紐西蘭航空都有意實施類似作法。未來一些國家的民眾想搭機出國旅行，可能必須先接種新冠疫苗。

美聯社報導，疫苗研發帶來令人鼓舞的消息，讓航空公司與各國期盼很快能恢復暫停的航線，並重啟賺錢的觀光計畫，但亞洲和太平洋國家下定決心不讓來之不易的防疫成果蒸發。

澳洲航空業龍頭澳航執行長喬伊斯說，一旦新冠疫苗廣泛可用，該公司很可能要求乘客搭乘國際航班出國旅行或入境澳洲前接種疫苗，並稱自己一直在跟全球其他同業討論，為國際旅客提供「疫苗護照」的可能性。

他接受澳洲第九頻道新聞網專訪時說，「我們正考慮修改針對國際旅客的條款和條件，我們將要求他們在登機前接種疫苗」。他說，正研究以電子方式，驗證乘客是否符合目的地規定接種疫苗，這是項必要但艱鉅的任務。

南韓大韓航空也傳達類似訊息，發言人鄭吉娥（音譯）24日表示，各家航空公司確實有可能要求乘客登機前接種疫苗，因各國政府可能要求入境者接種疫苗，作為取消新入境者隔離檢疫的條件，但她指出，任何搭機規定的改變均須跟政府協調，「這不是航空公司可獨立決定的事情」。

紐西蘭航空呼應韓航的立場說：「最終要由政府決定何時及如何安全地重開邊境 ，我們將繼續在這方面跟當局密切合作。」

鄭吉娥並指出，業內已進行各種討論來確保疫情期間能更安全的旅行，包括使用世界經濟論壇認可的手機應用程式「Common Pass」進行乘客健康驗證。該應用程式為航空公司提供一套評估乘客病毒檢測結果的標準，藉此決定乘客是否可以旅行。

澳洲衛生部長杭特24日說，目前尚未因疫苗進展而討論是否修改邊境管制或出入境規則，目前他們的首要任務是為澳洲人民提供足夠疫苗。