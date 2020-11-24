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俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元

中央社莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯「史普尼克V」(Sputnik V)疫苗在國際市場上的售價每人兩劑將低於20美元，莫斯科計畫明年在國內外生產超過10億劑疫苗。Getty Images
俄羅斯「史普尼克V」(Sputnik V)疫苗在國際市場上的售價每人兩劑將低於20美元，莫斯科計畫明年在國內外生產超過10億劑疫苗。Getty Images

俄羅斯主權財富基金負責人今天說，俄羅斯「史普尼克V」(Sputnik V)疫苗在國際市場上的售價每人兩劑將低於20美元，莫斯科計畫明年在國內外生產超過10億劑疫苗。

資助史普尼克V疫苗計畫的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）告訴路透社，疫苗的價格將明顯低於其他具有類似療效水準的競爭對手。

史普尼克V疫苗官方推特帳戶發布聲明表示，每人須接種兩劑的這種疫苗在國際市場上的價格將不到20美元，每劑價格低於10美元，而俄羅斯公民可免費接種。

今天公布的史普尼克V疫苗在國際市場價格比其他一些西方競爭對手便宜，例如美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯手生產的疫苗，每劑售價15.5歐元（約18.4美元），但比阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的疫苗貴，牛津疫苗在歐洲銷售價格將為每劑約2.5歐元。

德米崔耶夫在俄羅斯直接投資基金說，新臨床試驗數據顯示，史普尼克V在第28天的預防效果達91.4%，在第42天的預防效果超過95%。接種一劑疫苗的志願者約有2萬2000人，接種兩劑疫苗的志願者有約1萬9000人。

俄羅斯今天通報新增491人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，創下單日新高，病歿總數達到3萬7031人。當局還通報過去24小時新增2萬4326人確診，包括首都莫斯科的5838例，使全國染疫總數達到213萬8828例。

俄羅斯23日新增2萬5173人確診，創下新高，俄羅斯副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）今天說，隨著秋冬季節到來，疫情將越來越複雜。

疫苗 俄羅斯 美元

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