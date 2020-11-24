法檢對立延燒 韓國法務部史上首次命檢察總長停職

韓國法務部長秋美愛。(歐新社資料照)

韓國法檢對立情勢再度升高，法務部長秋美愛今天閃電召開記者會，宣布將檢察總長尹錫悅停職，並要求予以懲戒，尹錫悅則不甘示弱，表示無愧於心，將依法抗爭到底。

秋美愛今年1月上任後接續執行前任法務部長曹國任內未能完成的檢察改革，大動作撤換檢方高層，被認為正面迎擊檢察總長尹錫悅。

上個月因尹錫悅家人涉入基金管理公司LIME相關基金詐騙 案及對在野黨與檢方人士舞弊偵查鬆散等疑慮，秋美愛與尹錫悅就偵查指揮權等問題隔空交戰，對於秋美愛要求尹錫悅停止對家人涉及案件的偵查指揮，尹錫悅怒指「檢察總長並非法務部長的下屬」，法檢關係一觸即發。

韓聯社報導，秋美愛今天突然召開記者會，宣布將尹錫悅停職，並要求予以懲戒，這也是韓國史上首次出現檢察總長遭法務部長停職的狀況。

這次予以停職並要求懲戒的原因包括尹錫悅2018年11月與涉及調查案件的中央日報會長洪錫炫進行不正當會面，違反檢察倫理綱領，並在其他數起案件中涉嫌妨礙偵查、濫用偵查指揮權、洩漏情資等。

此外，尹錫悅先前暗指卸除檢察總長職務後，可能投入政壇的言論，也被認為有損檢察機關的政治中立性。

對此，尹錫悅表示，「針對這種違法不當處分，將依法應對到底」，並強調自己在維護檢方政治中立性上，無愧於檢察總長的職責。