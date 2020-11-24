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2020年太混亂 牛津字典選不出年度代表字

中央社亞特蘭大23日綜合外電報導
圖為德國法蘭克福24日清晨一名女子在濃霧下過馬路。(美聯社)
圖為德國法蘭克福24日清晨一名女子在濃霧下過馬路。(美聯社)

2020年一整年變化萬千又迅速，牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）無法一如傳統選出單一年度代表字，而是改為探討今年語言發展得有多快、多深遠。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，牛津英語大辭典表示，由於語言不斷迅速適應新情勢，因此「很快就可以明顯看出，2020年無法單單只用一個字概括」。

牛津英語大辭典今年的報告名為「空前一年的詞彙」（Words of an Unprecedented Year）；「空前」（unprecedented）這個形容詞本身的使用次數在今年就非常頻繁。

報告寫道：「不過今年真正空前的，是英語系國家以超快速度累積有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新的集體字彙，以及冠狀病毒在許多例子中，有多迅速地成為語言的一個核心部分。」

報告隨著一整年時序推進，依據字彙使用的高峰期，詳細說明特定月份最重要的代表字。

今年一月，澳洲遭逢歷來最嚴重的野火季，當時代表字為「叢林大火」（bushfire）；2月，美國總統川普的彈劾審判終結，當時最重要的字彙為「宣告無罪」（acquittal）。

自3月以後，與新型冠狀病毒疫情有關的字詞開始稱霸，包括2月11日首度記錄到的全新字眼COVID-19，以及「封鎖」（lockdown）、「社交距離」（social distancing）和「解封」（reopening）。

6月間，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）這句話的使用量大爆發，接著是「取消文化」（cancel culture）和「非裔、原住民與其他有色人種」（Black, indigenous and other people of color）的英文縮寫BIPOC。

8月的代表字為「郵寄」（Mail-in）和「白俄羅斯人」（Belarusian），分指美國總統大選的郵寄投票和白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

9月時，英國政府把大規模冠狀病毒採檢計畫命名為「射月」（Moonshot）；10月間，「淨零」（net zero）和「超級傳播者」（superspreader）兩字特別突出。

「淨零」指的是中國國家主席習近平承諾中國要在2060年之前實現碳中和（carbon neutral）目標；「超級傳播者」一詞使用率大增，則是因為美國白宮舉行聯邦最高法院大法官提名儀式後出現COVID-19群聚感染。根據牛津英語大辭典，「超級傳播者」一詞可追溯到70 年代。

牛津英語大辭典2019年度代表字為「氣候緊急狀態」（climate emergency）；2018年則為「有毒」（toxic）。

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