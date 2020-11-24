澳洲養殖魚場大火 5萬隻鮭魚脫逃 恐活不了太久

澳洲塔斯馬尼亞州發生一起養殖鮭魚大逃脫事件，當地沿海一座鮭魚養殖場莫名起火，超過5萬隻養殖鮭魚因為箱網破損而「回歸自由」。Huon Aquaculture

澳洲 塔斯馬尼亞州（Tasmanian）發生一起養殖鮭魚大逃脫事件，當地沿海一座鮭魚養殖場莫名起火，超過5萬隻鮭魚因養殖箱網損毀而「回歸自由」。

休恩水產養殖公司（Huon Aquaculture）位於荷巴特（Hobart）南方恩特卡斯特克斯（D'Entrecasteaux）海峽的養殖魚場23日發生這場意外，大火燒毀了部分養殖箱網，導致大量養殖鮭魚成功脫逃。

該公司在聲明中指出，損失估計為50000至52000隻4公斤重的養殖鮭魚，同時大火摧毀了約三分之一的養殖箱網，燒毀並融化了水面上的設施。

執行長本德（Peter Bender）指出，儘管箱網上裝有電子設備，但自己過去35年的養魚生涯中，養殖箱網從未發生過電氣火災事件，事件起因令人困惑。休恩水產養殖公司表示目前不排除任何可能性，也敦促任何有線索的人聯繫他們。

本德也引述2018年一篇海洋與南極研究所（Institute for Marine and Antarctic Studies）有關養殖魚類脫逃的報告，指出大規模逃生的養殖鮭魚不會傷害到當地生態，因為牠們通常以魚飼料為食。不幸的是，逃亡鮭魚通常活不了太久，因為即使沒有被海豹吃掉，很快也會被漁夫捕獲。

這並非休恩水產養殖公司首次經歷「鮭魚脫逃」事件，2018年的一場狂風暴雨 就曾破壞他們位在塔斯馬尼亞州南部的幾座養殖箱網，當時更一次失去數十萬隻鮭魚，意外造福當地許多休閒釣客。