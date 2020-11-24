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澳洲養殖魚場大火 5萬隻鮭魚脫逃 恐活不了太久

編譯張君堯／即時報導
澳洲塔斯馬尼亞州發生一起養殖鮭魚大逃脫事件，當地沿海一座鮭魚養殖場莫名起火，超過5萬隻養殖鮭魚因為箱網破損而「回歸自由」。Huon Aquaculture
澳洲塔斯馬尼亞州發生一起養殖鮭魚大逃脫事件，當地沿海一座鮭魚養殖場莫名起火，超過5萬隻養殖鮭魚因為箱網破損而「回歸自由」。Huon Aquaculture

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）發生一起養殖鮭魚大逃脫事件，當地沿海一座鮭魚養殖場莫名起火，超過5萬隻鮭魚因養殖箱網損毀而「回歸自由」。

休恩水產養殖公司（Huon Aquaculture）位於荷巴特（Hobart）南方恩特卡斯特克斯（D'Entrecasteaux）海峽的養殖魚場23日發生這場意外，大火燒毀了部分養殖箱網，導致大量養殖鮭魚成功脫逃。

該公司在聲明中指出，損失估計為50000至52000隻4公斤重的養殖鮭魚，同時大火摧毀了約三分之一的養殖箱網，燒毀並融化了水面上的設施。

執行長本德（Peter Bender）指出，儘管箱網上裝有電子設備，但自己過去35年的養魚生涯中，養殖箱網從未發生過電氣火災事件，事件起因令人困惑。休恩水產養殖公司表示目前不排除任何可能性，也敦促任何有線索的人聯繫他們。

本德也引述2018年一篇海洋與南極研究所（Institute for Marine and Antarctic Studies）有關養殖魚類脫逃的報告，指出大規模逃生的養殖鮭魚不會傷害到當地生態，因為牠們通常以魚飼料為食。不幸的是，逃亡鮭魚通常活不了太久，因為即使沒有被海豹吃掉，很快也會被漁夫捕獲。

這並非休恩水產養殖公司首次經歷「鮭魚脫逃」事件，2018年的一場狂風暴雨就曾破壞他們位在塔斯馬尼亞州南部的幾座養殖箱網，當時更一次失去數十萬隻鮭魚，意外造福當地許多休閒釣客。

休恩水產養殖公司位於荷巴特南方恩特卡斯特克斯海峽的養殖魚場，23日發生這場意外，...
休恩水產養殖公司位於荷巴特南方恩特卡斯特克斯海峽的養殖魚場，23日發生這場意外，大火燒毀了部分箱網，導致大量養殖鮭魚成功脫逃。Huon Aquaculture
休恩水產養殖公司執行長表示，逃亡鮭魚通常活不了太久，因為即使沒有被海豹吃掉，很快...
休恩水產養殖公司執行長表示，逃亡鮭魚通常活不了太久，因為即使沒有被海豹吃掉，很快也會被漁夫捕獲。路透

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