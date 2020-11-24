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1張圖／紐約單日新增確診近6000 染疫人數破60萬

價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元

編譯郭宣含、李京倫、林奕榮、郭宣含／綜合23日電
阿斯特捷利康與牛津23日宣布雙方合作的新冠疫苗研發成功，保護率高達率90%，而且價格平宜，每劑三元，被譽為是大眾疫苗。這是本月宣布研發成功的第三款新冠疫苗。圖為在英國劍橋的阿斯特捷利康公司。(美聯社)
阿斯特捷利康與牛津23日宣布雙方合作的新冠疫苗研發成功，保護率高達率90%，而且價格平宜，每劑三元，被譽為是大眾疫苗。這是本月宣布研發成功的第三款新冠疫苗。圖為在英國劍橋的阿斯特捷利康公司。(美聯社)

全球引頸期盼終結新冠疫情，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)23日宣布，與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗平均效能達70%，但若微調接種劑量，保護效力可達90%且無嚴重副作用；分析師指出，這款疫苗的效能雖不如競爭對手，但每劑成本僅2.5元，並具有儲存及配送的優勢。

牛津新冠疫苗共有兩劑。後期臨床試驗顯示，如果第一劑給予一半劑量，至少間隔一個月後，第二劑給予全劑量，保護率達90%；如果相隔一個月注射的兩劑都給予全劑量，保護率為62%。兩種注射方式綜合分析後，平均保護率為70%。

為何該疫苗一開始接種半劑的防護力較高，仍有待進一步研究。

★為發展中國家帶來希望

阿斯特捷利康是全球第三個宣布新冠疫苗進入後期試驗的大藥廠，其疫苗可望為發展中國家帶來希望；美國藥廠輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)疫苗保護效力接近95%，但預定明年供應的多數疫苗已被較富裕國家訂走。

牛津疫苗可在普通冰箱華氏36至46度的環境中保存至少六個月，意味牛津疫苗更容易配送；至於輝瑞必須儲存在華氏負94度的極度低溫中，莫德納需儲存在華氏36到46度，但時間僅一個月。

此外，阿斯特捷利康承諾在新冠肺炎期間不會靠疫苗營利，其與多國政府和國際衛生組織達成協議，新冠疫情期間將以成本價銷售，每劑成本約為2.5元，且最快下月就可推出；輝瑞單劑成本約20元，莫德納約為15至25元，兩家疫苗將以營利價格銷售。

牛津疫苗臨床試驗在英國和巴西進行，共2萬3000人參與，其中1萬1636人接種疫苗，30人染疫，其餘人施打安慰劑，101人染疫；研究人員23日未公布各組發病數據，但會盡快公布；目前該疫苗也在美國、日本、俄羅斯、南非、肯亞和南美多國進行，並擬在其他歐亞國家試驗。

阿斯特捷利康也將向世界衛生組織(WHO)申請把該疫苗列入「緊急使用清單」(Emergency Use Listing)，以加快低收入國家取得疫苗速度；阿斯特捷利康依據監管當局的批准狀況和給藥方案，明年產能最高可達30億劑。

阿斯特捷利康與牛津23日宣布雙方合作的新冠疫苗研發成功，保護率高達率90%，而且...
阿斯特捷利康與牛津23日宣布雙方合作的新冠疫苗研發成功，保護率高達率90%，而且價格平宜，每劑三元，被譽為是大眾疫苗。這是本月宣布研發成功的第三款新冠疫苗。(美聯社)
圖為牛津大學科研人員與志願者正在測驗新冠疫苗。(美聯社)
圖為牛津大學科研人員與志願者正在測驗新冠疫苗。(美聯社)

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