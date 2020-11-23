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「美中角力 別國遭殃」澳總理：不應迫使「選邊站」

編譯黃淑玲／綜合報導
澳洲總理莫里森說，美國與中國競爭日益激烈，迫使其他國家需要「選邊站」而損及自身的利益。 (歐新社)
澳洲總理莫里森說，美國與中國競爭日益激烈，迫使其他國家需要「選邊站」而損及自身的利益。 (歐新社)

澳洲總理莫里森周一（23日）說，美國中國競爭日益激烈，迫使其他國家需要「選邊站」而損及自身的利益；他呼籲這兩大超級強權要給其他政府「更多行動空間」。

莫里森在對英國一個智庫發表演說時，提及美中角力、他國遭殃的為難。彭博資訊說，莫里森一直試圖平衡澳洲和中國的緊密貿易關係，以及和美國之間長久以來的安全聯盟。

莫里森說，持續的美中對抗已經為印太國家帶來了挑戰，而這種挑戰也將會進一步向西方國家擴散。「跟其他印太主權國家一樣，澳洲希望能夠不必被迫二選一。我們現在的處境，是包括英國和歐洲在內全球許多國家的預先體驗。」

澳洲因為發起追究新冠病毒起源、禁止華為參與5G等作為，惹惱北京。澳中關係現今嚴重惡化，中國已陸續打壓多項澳洲大宗商品出口到中國，而澳洲是全球最依賴中國市場的已開發國家。

莫里森指出：「為避免出現兩極分化的新時代，未來的幾十年，在與主要強權往來時，我們必須更細心地重視到各國的個別利益。必須做嚴苛選擇的話，對大家都沒有好處。」他強調，「世界上最大強權必須提供更大範疇來容納夥伴與盟友的利益，我們都需要更多的行動空間。」

莫里森說，澳洲希望與中國建立開放、透明和互利的關係。同樣地，澳洲也絕對致力於與美國的長久聯盟，「這根植於我們共同的世界觀、自由民主的價值和市場經濟模式。」

澳洲 中國 美國

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