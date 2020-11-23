英國藥廠：牛津COVID-19疫苗年底前足產出2億劑

圖為英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司logo。美聯社

英國 藥廠阿斯特捷利康今天說，他們和英國牛津大學合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗 ，有足夠原料藥在年底前製出2億劑，且明年首季結束前可製出7億劑供應全球。

路透社報導，阿斯特捷利康（AstraZeneca）全球營運主管潘‧鄭（Pam Cheng，譯音）在簡報會上還表示，在等待全球各地監管單位批准這支疫苗同時，他們會維持原料藥庫存。

潘‧鄭補充，試驗結果顯示，接種這支疫苗時，若第一劑施打半劑、第二劑施打全劑，防護效力比2劑都施打全劑要來得高。「如果第一劑用半劑就有效，你們可以想像我們能讓接種的人數翻倍。」

阿斯特捷利康的生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）今天也說，他們本週將開始與美國 食品暨藥物管理局（FDA）討論改變這支Covid-19實驗疫苗的試驗設計，加入一道可能更有效的劑量方案。

另一方面，牛津大學疫苗研究小組（Oxford Vaccine Group）主任波拉德（Andrew Pollard）今天表示，若他們和阿斯特捷利康合作研發的疫苗只看能否讓患者免於住院或陷入重症，則計算出的防護力更高。

這支牛津疫苗對各種程度症狀患者試驗，平均防護力為7成。美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，及美國生技公司莫德納（Moderna）研發的疫苗，後期試驗結果皆顯示防護力超過9成。