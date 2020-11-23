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爆群聚感染 全球最大手套製造商Top Glove關工廠

中央社吉隆坡23日綜合外電報導

馬來西亞當局今天表示，全球最大外科手術手套製造商Top Glove員工感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人數激增，因此將關閉一半以上的工廠。

疫情爆發後，世界各國紛紛儲備防護裝備，Top Glove需求大幅增加，獲利和股價也雙雙攀升。

但Top Glove在馬來西亞首都吉隆坡附近工業區內的工廠爆發群聚感染，許多染疫員工是低薪移工。

當局今天通報有1000多起確診病例，促使政府下令關閉工廠。

國防部長依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）說：「在今天召開的特別會議中，衛生部提出關閉Top Glove旗下28座工廠的建議，獲得一致同意…將分階段讓員工接受篩檢和隔離。」

Top Glove在聲明中表示，將「與相關單位全面配合，暫時停工」，已經開始關閉工廠。

Top Glove表示，約5700名員工已經接受篩檢，剩下的人也將會進行檢測。每年可以生產超過700億個手套的Top Glove，沒有透露關閉工廠對滿足訂單的能力將有何影響。

Top Glove擁有47座工廠，其中41座在馬來西亞，許多員工來自尼泊爾，並住在擁擠的宿舍中。

篩檢 檢測 疫情

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