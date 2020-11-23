我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」被判收押入監

路透：美國擬對89家與軍方有關係的中國企業實施管制

銀座、香榭大道等全球著名商圈 為最壞情況做準備

編譯王巧文／綜合外電

從日本銀座、法國香榭大道到英國龐德街，這些舉世聞名的商圈正在準備與迎接有別於往年的聖誕購物季，因為疫情在全球各地復熾，許多消費者不願到商店購物，且國際旅行限制導致遊客數量銳減，預料將衝擊這些最負盛名商圈的假日購物季業績。

隨著11月27日「黑色星期五」即將到來，全球精品店正卯足全力準備防疫措施，並在櫥窗陳列聖誕相關商品，以挽救至關重要的假日購物旺季。

在英國政府本月初實施新一輪防疫限令後，倫敦龐德街商店的客流量已下滑近約50%。從卡地亞（Cartier）到香奈兒（Chanel）等精品業者，已提前在商店掛起聖誕燈飾，搶在復業前為購物季做準備，龐德街商家打算於12月3日封鎖令結束時重新開張。

疫情惡化導致法國重啟封鎖措施，迫使許多銷售非必需品商店從10月30日起停業。代表當地100多家商店的香榭大道委員會表示，從22日起在線上播映聖誕燈光秀，盼能吸引更多目光。

由於日本持續實施嚴格入境管制，目前只有少數旅客光臨東京著名商店街銀座。銀座街道協會負責人竹澤說，正計劃在12月舉辦洗手活動，提供參與者手帕及優惠券，可在附近商店消費，而且沿街將增添更多照明，希望吸引更多人潮。

走在舉世最貴零售租金所在地的香港銅鑼灣街道上，不難看出香港零售業的慘況。受到抗議活動和防疫限制措施的拖累，零售銷售已連續第20個月下滑，天梭、Prada和維多利亞的秘密等知名品牌商店都已關閉。為促進觀光發展，香港已與新加坡達成「旅行泡泡」協議，原定於22日開始，但隨著疫情再度增溫，政府已押後兩周啟動。

在美國紐約第五大道，儘管預期今年假日購物季不會出現太多人潮，但精品業者及精品百貨薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）、Bergdorf仍在布置聖誕櫥窗。第五大道協會主席巴特表示，一家當地商業集團正在安裝泰迪熊、氣球等巨型玩具、藝品。

疫情 香港 防疫

上一則

牛津新冠疫苗保護力僅70% 但便宜又容易保存

延伸閱讀

疫苗還早 葛謨：節日季要嚴格防疫

疫苗還早 葛謨：節日季要嚴格防疫
葛謨呼籲民眾假日季嚴格防疫 「短期內勿寄望疫苗」

葛謨呼籲民眾假日季嚴格防疫 「短期內勿寄望疫苗」
史恩康納萊首部龐德電影手槍拍賣 估20萬成交

史恩康納萊首部龐德電影手槍拍賣 估20萬成交
007終於證實是她！非裔萊珊娜林奇 壓力大到刪社群

007終於證實是她！非裔萊珊娜林奇 壓力大到刪社群

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友
1餐便飯1900元？普陀山餐廳證清白喊告

1餐便飯1900元？普陀山餐廳證清白喊告