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牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

牛津新冠疫苗保護力僅70% 但便宜又容易保存

編譯李京倫／報導
英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成。Getty Images
英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成。Getty Images

英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，初步資料顯示，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成，而且沒有嚴重副作用。

牛津新冠疫苗共有兩劑。後期臨床試驗顯示，如果第一劑給予一半劑量，至少間隔1個月後，第二劑給予全劑量，保護率達九成。如果相隔1個月注射的兩劑都給予全劑量，保護率為62%。兩種注射方式綜合分析後，平均保護率為七成。

阿斯特捷利康執行長蘇博科（Pascal Soriot）說：「今天是我們抗疫的重要里程碑。這款疫苗顯示出的效力和安全性，確認了它對新冠病毒非常有效，並將對這次的公共衛生緊急事件產生立即影響。 」

英國首相強生說：「臨床試驗證實牛津疫苗如此有效，這消息非常令人振奮。」

臨床試驗在英國和巴西進行，共2萬多人參與。注射兩劑疫苗的受試者中，有30人染疫。注射安慰劑的受試者中，有101人染疫。

美國輝瑞和莫德納公司的新冠疫苗保護率都達到95%，牛津疫苗的僅七成，BBC指出，牛津疫苗研發成功「既是勝利，也令人失望」。不過，輝瑞疫苗須存放在攝氏零下75度極低溫，莫德納疫苗在攝氏零下20度環境可保存6個月，放在一般冰箱能保存1個月，牛津疫苗則能在普通冰箱環境、也就是攝氏2到8度，保存至少6個月，意味牛津疫苗更容易配送到全球各地。此外，牛津疫苗便宜得多。

牛津疫苗研發人員將黑猩猩感冒病毒稍加修改，使病毒能指示人體細胞攻擊新冠病毒。這種技術不同於輝瑞和莫德納疫苗使用的「信使核糖核酸」（mRNA）技術。

阿斯特捷利康將立即著手，向允許疫苗在尚未完全通過審核時有條件上市的政府申請批准，還將向世界衛生組織申請緊急使用，以加速在低收入國家分發。

英國政府已預訂1億劑牛津疫苗，供5千萬人接種。

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