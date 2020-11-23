泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰國王妃詩妮娜。路透

泰國 國王瓦吉拉隆功的妃子詩妮娜一度被打入冷宮，卻又在今年8月被泰王恢復所有王室頭銜和軍銜後，榮寵似已失而復得。她近日多次出席活動，努力展現親民作風，獲得王室和民眾好感。不料，日前驚傳詩妮娜數百張「私密照」外流。英國 自由投稿記者、也是研究泰國王室的專家馬歇爾認為，這是王室內鬥結果。

流亡在外的泰國異議人士巴溫近日在臉書 公布多張貴妃詩妮娜的私密照，包括穿無袖衣舉起手臂露出腋下，及穿著細肩帶衣物展現身材的照片，引起網友熱議。

不過，不只巴溫一人收到這些照片。馬歇爾在臉書撰寫貼文稱，他在3個月前、也就是詩妮娜恢復頭銜不久就收到1443張類似照片，都是從詩妮娜曾擁有過的3支iPhone提取的。此外，這些照片也不是近照，皆在2012年6月至2014年11月拍攝。

馬歇爾表示，這些照片有不少詩妮娜的自拍照，其中數十張是「露骨」照片，她似乎還將較清晰的照片轉發給瓦吉拉隆功。

馬歇爾稱，雖然他收到的信封寄件人寫著「支持民主的駭客」，但他認為這應該是王后蘇堤達和其同黨所為。他說，他最後決定不公開有收到過這些照片，也不發布它們。馬歇爾認為，泰國宮廷權力爭鬥複雜，他不想在其中扮演任何角色。