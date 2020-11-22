冰桶挑戰共同發起人死於漸凍症 享年37歲

全球各地民眾藉由冰桶挑戰增加大家對漸凍症的認識。美聯社

幾年前冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）在社群媒體 上蔚為流行，目的是讓人們藉由將冰桶灌頂的方式，了解漸凍人的處境。冰桶挑戰的共同發起人昆恩（Patrick Quinn）23日逝世，享年37歲，他已為漸凍症所苦七年。

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

來源：推特

昆恩於2013年3月確診罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，又稱漸凍症）。他是冰桶挑戰的共同發起人，該活動總共募得超過2.2億美元 ，募得資金皆用於肌萎縮性脊髓側索硬化症的醫學研究。

昆恩的支持者在臉書 上表示，「我們必須分享昆恩於今早逝世的消息，非常感傷。我們將永遠記得他在與漸凍症奮鬥中為大家帶來的啟發和勇氣」。

在社群媒體上哀悼的許多民眾對於昆恩喚起大家對該疾病的關注及其尋找治療方法的需求表示感謝。

冰桶挑戰於2014年夏天在社群媒體上爆紅，世界各地的民眾上傳自己冰桶挑戰的影片和照片並挑戰其他人這樣做，藉以呼籲民眾捐款支持漸凍症研究。