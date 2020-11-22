G20峰會承諾確保人人有疫苗 梅克爾為窮國憂心

德國總理梅克爾。 美聯社

20國集團（G20）峰會各國領袖今天表示，將「窮盡所能」確保2019冠狀病毒疾病疫苗 公平分配，但德國總理梅克爾 對緩慢的進展表達憂心。

法新社報導，全球最富裕的國家在這場由沙烏地阿拉伯主持的虛擬峰會上，承諾提供資源支撐疫情因應工作，並支持經濟遭疫情危機摧殘的窮國，不過卻沒有提供太多細節。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，雖然富有國家早已向各大藥廠訂購大量疫苗，迄今卻沒有為窮國敲定重大疫苗協議，她為此感到憂心。

梅克爾在柏林表示：「我們會和全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）談談何時才會展開這類協商，因為我對於此事至今毫無進展感到有些擔心。」

據路透社報導，數十國已簽署由世界衛生組織（WHO）和全球疫苗與預防注射聯盟所建立的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），這項機制有助於提供疫苗給無力負擔疫苗費用的國家。

COVAX迄今已募得50億美元 ，其中超過6億美元來自德國。

G20各國今天承諾「處理眼前籌措資金的需求」，以支持COVID-19疫苗、治療與試驗的產製及公平分配。

G20在峰會閉幕公報中表示：「我們將窮盡所能確保所有人都能負擔得起並公平獲取（疫苗）。」

沙烏地財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）在記者會上強調，G20各國有個共識，認為「我們若拋棄任何國家，我們自己也將落後」。

但在富裕國家各自規劃疫苗計畫、美國預料將在12 月中展開疫苗計畫之際，專家也提出警告，表示開發中國家面臨種種障礙，數十億人口恐無法獲得首度證實能免受病毒侵害的疫苗保護。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲各國領袖「進一步加速行動」，包括捐獻疫苗、建立產業夥伴關係，甚至共享智慧財產權。

外界呼籲G20各國協助填補所謂的「ACT加速器計畫」（ACT-Accelerator）45億美元資金缺口的呼聲與日俱增，這項計畫由世衛主導，用來確保所有人都能獲得病毒檢測、治療和疫苗。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示「需要更多資金」，還說她已敦促G20 各國領袖在今年年底前填補這項資金缺口。