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法國將訂環境汙染新罪 最重關10年或罰534萬元

中央社巴黎22日綜合外電報導
法國政府計畫訂定所謂「生態滅絕」罪，若蓄意對環境造成嚴重傷害，最重可處10年徒刑或近534萬美元罰款。(美聯社)
法國政府計畫訂定所謂「生態滅絕」罪，若蓄意對環境造成嚴重傷害，最重可處10年徒刑或近534萬美元罰款。(美聯社)

兩名法國部長在今天刊出的訪問中表示，法國政府計畫訂定所謂「生態滅絕」罪（eco-cide），若蓄意對環境造成嚴重傷害，最重可處10年徒刑或近534萬美元罰款。

法新社報導，這項立法行動是法國政府一年前創立的「公民氣候會議」（Citizens' Convention for the Climate）提出的建議之一。會議由150位公民組成，會後向總統馬克宏（Emmanuel Macron）提交149項關於減少溫室氣排的建議，馬克宏已表示會將其中146項訂定為政策。

法國司法部長杜邦-莫瑞提（Eric Dupont-Moretti）和生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長龐皮里（Barbara Pompili）告訴法國「星期日報」（JDD），未來若「蓄意違反」環境法規，依照「生態滅絕」罪，最重可處450萬歐元（約533.8萬美元）罰款或10年徒刑。

杜邦-莫瑞提表示：「我們將創造一個普遍的汙染罪名。依據犯罪者的意圖，處罰將明顯加重。」

他說，立法目的是為了讓違反環境法規的人遭受的處罰，「最高達到他們將廢棄物投入河川所獲取利益的10倍之多」。

但杜邦-莫瑞提又說，法國憲法不允許將這類行為定義為重罪（crime），而只能認定為輕罪（délit）。

龐皮里則表示，法國政府還將立法增訂一道「危害環境」罪名，讓潛在犯罪者在實際犯下非法汙染行為之前，就可能遭到處罰。

杜邦-莫瑞提還說，法國司法體系將增強環境專業能力，包括賦予全新的特殊環境審判權，以改善法院對汙染案件和民事訴訟的處理。

馬克宏 美元 司法部

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