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歐洲抗疫兩樣情 法國逐步鬆綁德國持續封鎖

中央社 巴黎22日綜合外電報導
法國疫情趨緩，總統馬克宏將宣布在未來幾周分階段鬆綁防疫封鎖措施。Getty Images
法國疫情趨緩，總統馬克宏將宣布在未來幾周分階段鬆綁防疫封鎖措施。Getty Images

法國疫情趨緩，政府將在未來幾周鬆綁防疫封鎖措施，並分3階段實施，以免爆發新疫情；但德國疫情嚴峻，目前遏制疫情蔓延的措施將延長到12月。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在24日就疫情形勢向全國人民演說，並可能宣布部分鬆綁自10月30日以來實施的新冠疾病限制措施。

法國昨天宣布新增1萬7881個確診病例，比前一天的2萬2882個病例下滑，而且染疫住院病患人數連續第5 天下滑，減至3萬1365人。

根據德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）公布統計數據顯示，境內新增1萬5741人確診，染疫數達91萬8269例。

羅伯特‧科赫研究所也通報，新增138人不治，染疫病故人數來到1萬4022人。

財政部長蕭茲（Olaf Scholz）告訴媒體，德國不得不將目前遏制疫情蔓延的措施延長到12月。

德國從2日起實施一個月「輕度封鎖」，遏制席捲歐洲大部分地區的第二波疫情，但確診人數並未下降。

俄羅斯今天通報新增2萬4581人確診，確診總數達到208萬9329人。當局也通報，過去24小時又有401人染疫不治，染疫死亡總數達3萬6179人。

墨西哥衛生當局21日通報新增6719人確診，又有逾550人染疫不治，確診總數達到103萬2688人，死亡總數達10萬1373人。

隨著澳洲大多數地區已連續幾週沒有出現新增社區感染或死亡病例，境內今天向正常生活又邁進一步，開放部分內部邊界，並放寬受疫情影響地區的限制。

伊朗衛生部今天表示，過去24小時新增1萬3053人確診，又有475人染疫死亡。不治總數達到4萬4802人，總確診數來到85萬4361例。

疫情 德國 澳洲

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