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全球瘋搶！智利一輛裝滿PS5遊戲主機貨車竟遭搶劫

聯合新聞網 / 綜合報導
SONY推出的PS5遊戲主機，引起全球玩家瘋搶。報系資料照
SONY推出的PS5遊戲主機，引起全球玩家瘋搶。報系資料照

Sony新世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）19日開賣後，民眾爭相搶購，由於現貨供不應求，許多玩家想玩也搶不到主機，PS5在各國外引起的熱潮，導致智利有一輛裝滿PS5的貨車遭歹徒搶劫，零售商緊急發表聲明補償。

綜合外媒報導，PS5在智利也引起一股炫風，在現貨供不應求的情況下，有不法份子注意到，近日搶劫了一台裝滿著PS5主機的火車，導致大批預定遊戲主機的買家受到影響，現在恐怕要等到12月中旬才有新的庫存。

針對搶劫事件，為了彌補買家損失，零售商Falabella提供內容包含5萬智利比索(約30美元)的虛擬錢包和一年份的PlayStation Plus會員資格，Falabella也表示，因為貨車被搶劫，不幸的要延遲到12月中才能交貨，我們希望能改變這種情況，但這是無法控制的。

PS5在全球掀起熱潮，19日在英國開賣，大量風潮讓零售商網站紛紛癱瘓，甚至有黃牛以近1000英鎊（約1200美元)在拍賣網站兜售，搶趁機賺一筆。

不過PS5上市不到24小時，就在網路上傳出不少災情，像是讀取遊戲卡住、放入光碟片又顯示要安裝遊戲，還有人回報主機畫面出現「雪花般」的斑點，讓不少玩家決定再觀望一陣子。

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