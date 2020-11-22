龐培歐會阿富汗和神學士代表 促加快和談進度

美國國務卿龐培歐（左）21日在卡達首都與阿富汗政府及阿富汗民兵組織神學士的代表會面，他敦促雙方加快和平談判腳步。 美聯社

當華府加快速度讓美軍撤出阿富汗之際，美國國務院 今天表示，國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）已在卡達首都與阿富汗政府及阿富汗民兵組織神學士（Taliban）的代表會面，他敦促雙方加快和平談判腳步。

法新社報導，龐培歐在杜哈（Doha）的一家高級飯店分別與阿富汗政府及激進伊斯蘭反抗勢力神學士的談判團隊會面。其中與神學士會面時間達一個多小時。

根據美國國務院說法，龐培歐在會面中「呼籲讓暴力情勢明顯降溫，並鼓勵（雙方）加快速度討論政治規劃和永久全面停火」。

阿富汗首都喀布爾今天才又發生暴力事件，當地人口稠密區遭到連串火箭襲擊，造成至少8人死亡。神學士否認犯案，而伊斯蘭國（Islam State）則承認犯行。

龐培歐與阿富汗政府方會面時表示：「我非常希望能知道，你們對於我們如何能提高談判成功機率有何看法。」但直到他離開杜哈前，都未傳出任一方宣布談判有突破性進展。

然而，阿富汗「全國協調最高委員會」（High Council for National Reconciliation）主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）告訴法新社，阿富汗政府與神學士「非常接近」突破一道談判僵局。

龐培歐在杜哈停留時，還與卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）及卡達外交部長阿布杜拉曼（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）會面。杜哈是神學士的外交基地。

龐培歐離開杜哈後飛往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），繼續他在歐洲和中東的7國行。這趟出訪反映美國總統川普在任期尾聲試圖加強優先政見的成果。

美國國防部本週稍早宣布，很快將從阿富汗撤軍約2000人，意味加快華府2月與神學士達成的撤軍時程協議進展。按照當時協議，美軍將在明年中之前完全撤離阿富汗。