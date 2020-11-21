我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

G20視訊峰會 聚焦抗疫、救經濟

G20視訊峰會 聚焦抗疫、救經濟

國際中心、呂佳蓉／綜合報導
G20領袖峰會21至22日於沙烏地阿拉伯首都利雅德以視訊舉行，是沙國首度主辦。（路透）
G20領袖峰會21至22日於沙烏地阿拉伯首都利雅德以視訊舉行，是沙國首度主辦。（路透）

緊接在APEC吉隆坡峰會後登場的G20領袖視訊峰會周末揭開序幕，德國總理梅克爾、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭等領導人都將發表演說，美國總統川普也將與會。根據路透取得的聯合公報草案，各國領袖將宣告會繼續竭盡一切所能，遏阻新冠肺炎疫情。除了疫情和經濟危機，會中也將討論氣候變遷等議題。

根據路透取得的公報草案摘要，G20領導人將警告，全球經濟復甦仍然「不均衡、高度不確定，且下行風險加大」，控制住疫情是支持全球經濟復甦的關鍵。而各國領袖誓言，「我們決心在防範下行風險的同時，繼續在所需時間內動用所有可用的政策工具，保障人民的生命、就業和收入，並支持全球經濟復甦，加強金融體系的韌性。」正式的聯合聲明將於會後發表。

各國領導人也指出，疫情危機對社會上最脆弱族群的打擊最深，呼籲除了「暫停償還債務倡議」（DSSI）以外，部分國家可能還需要其他債務減免。G20預定明年春季決定是否延長DSSI的期限，目前期限是明年六月。草案還強調借款人和債權人提高債務透明度的重要性，並敦促民間部門債權人參與債務減免的努力。

各國領袖也將表示，支持國際貨幣基金探索更多工具，以滿足各國在危機演變過程中的需求，因應開發中小國所面臨的特殊挑戰。經濟學家認為，拜登明年一月廿日就職美國總統後，可能會採取更加合作立場。

今年峰會由沙烏地阿拉伯主辦，為阿拉伯國家先例。

習近平昨晚在領導人第十五次峰會第一階段會議發表演說 ，他認為要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來，建議建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

疫情 美國 習近平

上一則

聯合國機構在新冠數據收集中堅持人權考慮

延伸閱讀

習近平：盼更多國家參與健康碼國際互認機制

習近平：盼更多國家參與健康碼國際互認機制
APEC登場 習近平：中國將積極考慮加入CPTPP

APEC登場 習近平：中國將積極考慮加入CPTPP
川普APEC視訊亮相 選後首度現身國際會議

川普APEC視訊亮相 選後首度現身國際會議
APEC峰會未見美中交鋒 疫情加深各方妥協意願

APEC峰會未見美中交鋒 疫情加深各方妥協意願

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（Getty Images）

曼谷捷運新線通車 泰王試搭 臣子全坐地上

2020-11-17 03:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人

喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人