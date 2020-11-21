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對中國加大施壓 英航艦明年派往亞洲

中央社倫敦21日綜合外電報導
英國首相強生日前宣布，2021年將把航空母艦派往亞洲。(美聯社)
英國首相強生日前宣布，2021年將把航空母艦派往亞洲。(美聯社)

英國首相強生日前宣布，2021年將把航空母艦派往亞洲，相關軍事計畫還包括設立太空與網路部隊。此時英國與中國因為香港等熱議問題而致外交關係緊張。

強生（Boris Johnson）19日透過視訊對國會發言指出：「伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦明年將率領英國與盟邦組成的特遣艦隊，執行我們20年來規模最大的部署任務，範圍涵蓋地中海、印度洋及東亞。」

強生未進一步透露詳細部署計畫，但英國「泰晤士報」（The Times）7月曾報導，英國軍事首長已擬定一項計畫，要將伊麗莎白女王號部署到遠東地區。

這艘航艦可能會參與美國和日本的聯合演習，以及意在挑戰海洋主權過度聲索的自由航行作業。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）網站指出，英國其他官員也曾提出對亞太地區派遣航艦的可能性，不過現在是強生首度明白談論此一構想。

「日經亞洲」分析，英國此舉可能是為了向中國傳達一項訊息。中國因對香港日益打壓，而導致與英國外交關係緊張。

除了出動航艦外，強生19日也宣布，成立國家網路部隊（National Cyber Force）和「太空司令部」（Space Command），以因應新興國安威脅。

英國 中國 太空

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