南韓調查：近九成年輕公務員認為所屬單位有「老油條」

南韓首爾一條商業街上節慶氣味濃，已經架起聖誕節裝飾。(美聯社)

南韓 行政安全部近日公布一項調查，顯示20至30多歲的年輕公務員中，近九成認為所屬單位有倚老賣老、愛賣弄老資格的「老油條」同事，還有近六成認為公部門的工作方式效率低落。

韓聯社報導，這項調查於今年8月13日至21日進行，對中央機關和地方政府的3006名年輕及年長公務員實施問卷調查，包括1960至70年代出生的1196人，及1980至2000年代出生的1810人。

調查顯示，89.2%的年輕公務員認為所屬機構存在思想古板、倚老賣老的上司和年長同事，而年長公務員中有15.7%則認為確實如此，不過也有39.8%自認不會賣弄老資格。

為了不倚老賣老，55.9%年長公務員稱不會干涉並尊重同事隱私 ，55.3%認為彼此價值觀可能不同，不會強求別人，還有49.9%回答「少說多聽」。

對於「公部門的工作方式是否有高效率」的提問，年輕公務員有56.9%不認為如此，僅8.7%作出肯定回答。年長公務員則有48.4%回答「普通」，認為效率低者占33.1%，認為效率高者有18.5%。

南韓公務員在職場追求的關鍵字為何，所有年齡層公務員均認為是「家庭和工作兼顧」，年輕公務員的第二至第五順位為多勞多得、成就感、自由及個人發展，年長公務員的第二至第五順位則是成就感、歸屬感、多勞多得及個人發展。

對於聚餐、爬山等職場聯絡感情的活動，各年齡層公務員的看法大相徑庭。年輕一代有50.9%認為這涉及到個人私人時間，50.7%認為這讓人感覺還沒下班似的年長者中有60.3%的人認為可以聊平日談不到的話題，56.2%認為有助於組織團結。