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世界最高垃圾場 聖母峰也難逃塑膠微粒汙染

中央社／加德滿都20日綜合外電報導
聖母峰。路透
聖母峰。路透

今天公布的研究報告指出，研究人員在中國與尼泊爾交界的聖母峰（Mount Everest）接近峰頂處，發現塑膠微粒的蹤跡，可能來自每年數百名攻頂登山客所使用的裝備。

聖母峰屬於喜馬拉雅山脈，海拔達8848公尺，為全球最高峰。

在邁向峰頂的山徑上，長久以來散布著螢光帳篷、丟棄的攀登裝備、空空如也的瓦斯罐，甚至冰凍的排泄物，這條路因此被稱為「世界最高的垃圾場」。

美國國家地理學會（National Geographic Society）與鐘錶商勞力士（Rolex）合作進行「保護地球，恆動不息」（Perpetual Planet）計畫，在聖母峰探險項目下的研究團隊於2019年首度調查聖母峰上的塑膠微粒。

研究人員在海拔8440公尺處發現這種極微小的汙染物，至於在海拔5000多公尺的基地營，汙染物濃度更高。

這些研究結果揭露了塑膠汙染物對聖母峰構成的潛在威脅，今天刊登在環境科學期刊「一個地球」（One Earth）上。

這份報告的執筆人是國家地理學會探險家兼英國普利茅斯大學（University of Plymouth）學者納柏（Imogen Napper），他發表聲明說，「樣本內含大量聚酯纖維、壓克力纖維、尼龍纖維和聚丙烯纖維。」

「我分析的每一個冰雪樣本中都有塑膠微粒，令人十分驚訝。我一直以為聖母峰是個偏遠、純淨的地方。得知（世界）第一高峰峰頂附近都被汙染，真是令人瞠目結舌。」

聖母峰登山健行客所穿的戶外活動衣物，多數都是合成纖維製成；帳篷、攀登繩索及其他裝備也會用到這些纖維。

納柏說：「我們高度懷疑，這類設備是主要汙染源，而不是食物和飲料的包裝。」

去年，一組14人的團隊花了6星期在聖母峰基地營和海拔高達7900公尺的4號營地撿拾垃圾，清出10公噸以上的塑膠瓶罐及登山設備，還有4具遺體。

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