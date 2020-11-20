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黑人男子在家樂福超市遭警衛打死 引發巴西人抗議

中央社／聖保羅20日專電
南大河州首府快樂港北區家樂福超市一名黑人男子被兩名白人警衛毆打致死，引起民眾在許多城市的家樂福超市前示威抗議。歐新社
南大河州首府快樂港北區家樂福超市一名黑人男子被兩名白人警衛毆打致死，引起民眾在許多城市的家樂福超市前示威抗議。歐新社

11月20日是巴西「黑人意識日」，但昨晚南部的南大河州首府快樂港北區家樂福超市一名黑人男子被兩名白人警衛毆打致死，引起民眾在許多城市的家樂福超市前示威抗議。

根據南大河州武裝警察部門（Brigada Militar do Rio Grande do Sul），受害者是40歲的焊接工人福瑞塔斯（João Alberto Freitas），昨晚與妻子前往快樂港（Porto Alegre）北區的家樂福超市（Carrefour）購物，與超市員工起爭執後，被兩名警衛帶到超市外面，福瑞塔斯揍了一名警衛一拳後，遭兩名警衛圍毆至不省人事。

急救人員接獲報案抵達超級市場後，嘗試救醒福瑞塔斯，但他死在現場。目前還不清楚死因，但法醫初步分析，可能是窒息。

警方以一級謀殺罪逮捕調查這兩名警衛，一名警衛是在超市兼差的24歲武裝警察（polícia militar，又稱州憲兵）席瓦（Giovani da Silva），被帶到軍事監獄；另一名是30歲的波傑斯（Magno Borges），拘留在刑警大樓。

兩名警衛都受雇於Vector保安公司，保安公司聲明向受害者家屬致歉，表示絕不容忍任何形式的暴力，並展開內部調查。

福瑞塔斯被警衛打死的消息傳出後，引起社會上廣泛迴響，許多城市的家樂福超市前有群眾聚集抗議；聖保羅市黑人意識大遊行也為福瑞塔斯伸張正義，聲張公理。

家樂福聲明對這事件深感遺憾，表示已展開嚴格內部調查，終止與Vector保安公司的契約，採取措施，依法處理。

南大河州長雷依德（Eduardo Leite）也對福瑞塔斯喪生表示難過，認為警衛的反應過度暴力，但強調警方會調查事件始末。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對這事件保持沉默，副總統莫勞（Hamilton Mourão）出面說：「這一切太不幸了。」莫勞批評有些人根本不具備當警衛的資格，但否認巴西有種族主義問題。

巴西公共安全論壇今年8月公布「2020年暴力地圖」（Atlas da Violência 2020）報告，報告顯示黑人謀殺案在10年內增加11.5%，而非黑人在同一時期下降12.9%。2008至2018年，巴西黑人的凶殺率從每10萬居民34人躍升至37.8人。

報告還顯示，2018年黑人占所有凶殺案受害者的75.7%。

巴西人口約2億1000萬，白人約占47.7%，混血人口43%，黑人約7.6%。

根據巴西新聞網站G1報導，巴西許多城市經常發生在超市攻擊黑人或種族歧視事件。例如本月初，31歲的園丁席瓦（Felipe Rodrigues da Silva）在里約熱內盧市中心一家超市遭一名警衛指控嘗試偷肉，被打一巴掌後，席瓦控告警衛種族歧視。

今年6月，一名23歲的黑人女孩在聖保羅州內陸城市阿拉薩圖巴（Araçatuba）警局報案，稱她被一家超市的警衛跟蹤，然後遭超市經理勒頸。

黑人 種族歧視 警察

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