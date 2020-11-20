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不存在的披薩盒 導致南澳洲祭出六天封鎖令

編譯黃嘉洵／綜合外電
南澳洲政府提前宣布解除為期六天的封鎖措施，而這一切源自於一名確診男性謊報傳染途徑。圖為澳洲第五大城阿德萊德（Adelaide）一個商場外陳列著2隻小豬的雕塑。美聯社
南澳洲政府提前宣布解除為期六天的封鎖措施，而這一切源自於一名確診男性謊報傳染途徑。圖為澳洲第五大城阿德萊德（Adelaide）一個商場外陳列著2隻小豬的雕塑。美聯社

澳洲政府提前宣布解除為期六天的封鎖措施，而這一切源自於一名確診男性謊報傳染途徑。

南澳州州長馬歇爾20日表示，將提前解除封鎖令，21日半夜起鬆綁禁令，23日重啟校園，即刻開放戶外活動，「說我對此感到慍怒還過於輕描淡寫」。

南澳洲政府前幾日獲知一名男士前往餐廳外帶披薩時，遭染病店員感染新冠病毒後，隨即下令全州逾170萬人進入封鎖狀態。學校遭到關閉，所有戶外活動禁止六天；擔憂疫情如同維多利亞州大肆擴張的馬歇爾，還要求聯邦政府所有飛往澳洲第五大城阿德萊德（Adelaide）的國際航班悉數停飛。

最後發現，這名男子其實是披薩餐廳的員工，疑似遭到同事感染。衛生當局認為遭到誤導，令他們大費周章地尋找其他可能被傳染的顧客。警察總長史提芬斯說：「若他對疫調人員說實話，我們就不需要歷經為期六天的封鎖」。

對當局而言，顧客買披薩就感染新冠肺炎，意味病毒可能在社區內大規模傳播；由於民眾可能透過接觸披薩紙盒等表面染疫，這表示致命病毒已開始流竄。

然而，實情是確診男子是在阿德萊德市郊區的Woodville披薩酒吧遭同事感染，大幅限縮了感染範圍。

這顯示執法者僅憑少數案例大肆行動並祭出嚴格限制措施，可能犯下錯誤。南澳洲政府自18日晚間祭出封鎖令，當時社區感染確診病例為22例。

南澳洲政府火速祭出封鎖令，令僅有數小時反映的商界領袖大力撻伐，他們擔憂這將開創先例，讓其他州群起效尤。

當局表示，確診男性第二次被詢問時才說出實情，但未解釋原先隱瞞的動機；披薩餐廳的電話也打不通，且餐聽所有人在臉書的聯絡方式也遭到刪除。

澳洲迪肯大學流行病學主席貝內表示，當局擔憂病毒能在民眾不親密接觸的情況下傳播，「他們認為任何日常接觸，像是收集披薩盒，都可能暴露於傳染風險。這會改變對潛在感染者與親密接觸者的認知。」

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