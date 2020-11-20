APEC峰會未見美中交鋒 疫情加深各方妥協意願

受疫情影響，APEC首度召開視訊峰會，美、中領導人難得同框，但會中並未交鋒。美聯社

受疫情影響，APEC 首度召開視訊峰會，美、中領導人難得同框，但會中並未交鋒。大選後首度現身國際會議的川普 發言時強調任內政績，習近平則表達積極參與區域經濟整合的意願。

新冠肺炎疫情自年初以來肆虐全球，受疫情影響，主辦國馬來西亞決定以視訊方式舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

20日晚間登場的會議不僅是自1993年APEC領袖峰會首次召開以來，21個會員經濟體領袖及代表首度舉行視訊峰會，也是川普總統自11月3日大選後，首度現身國際會議。

競選連任失利的川普，因忙於法律訴訟，外界原本預期他出席峰會的機率不高，但他仍最後選擇親自與會。

當前美中對峙下，川普與中國國家主席習近平會中的發言，備受關注。不過，也許是受到視訊限制，缺乏面對面討論的機會，據了解，整場會議氣氛相對平和，各國領袖、代表把握短短幾分鐘的發言時間，表達各自想強調的重點，川普發言著重任內的國內政績，包括紓困、經濟成長等，會中也未出現美中交鋒的場面。

川普2017年上任後，曾親自飛往越南參加當年在峴港舉行的APEC領袖峰會，一直到今年才再度親自與會。

偏好以雙邊模式推動貿易自由化的川普，向來對多邊貿易體系或區域經濟整合顯得興趣缺缺。他上任後不久隨即宣布美國 退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP，現已改為CPTPP），即是一項例證。

反觀中國則是採取不同策略。習近平在今年APEC峰會的發言中不僅歡迎「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ）完成簽署，更表達將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

歷經8年磋商，包括中國在內的亞太15國於15日正式簽署RCEP。這個全球最大的自由貿易區，卻未包括美國。

外電報導也指出，美國在川普任期內開始退出數個多邊組織後，中國儼然成為APEC幕後的主要推展力量。

當習近平及日本、加拿大、紐西蘭等領導人紛紛透過預錄影片或以直播的方式參與領袖峰會前的APEC「企業領袖對話」時，原本安排美國總統演講的場次卻因沒有講者，最後不得不取消。川普決定出席視訊峰會，無疑是希望藉此強調美國在亞太地區的存在感。

此外，2018年，因美中對貿易政策爭議難解，導致APEC史上首次領袖宣言難產，去年APEC領袖峰會又因主辦國智利國內動亂而停辦。今年主辦國馬來西亞不僅要克服重重難關，召集橫跨8個不同時區的會員經濟體透過視訊開會、磋商政策文件，也面臨讓領袖宣言順利產出的壓力。

相較於2018年，美中互不退讓的局面，今年因為全球疫情的影響，加深各國妥協意願，才讓「吉隆坡宣言」順利誕生。宣言不僅強調公平、非歧視性的貿易環境，同時也重申支持世界貿易組織（WTO）的規定。