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APEC領袖宣言 承諾團結抗疫提升經濟整合

中央社新加坡21日專電
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間以視訊方式舉行，會後發布「吉隆坡宣言」。（APEC2020提供）中央社
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間以視訊方式舉行，會後發布「吉隆坡宣言」。（APEC2020提供）中央社

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日舉行，會後發布「吉隆坡宣言」，強調合作對抗疫情、減緩衝擊等5大優先目標，也將進一步提升區域經濟整合，包括推動亞太自由貿易區議程。

各界矚目的APEC領袖會議20日晚間8時登場，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響，會議以視訊方式進行，由主辦國馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。

峰會進行約2個半小時，包括美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平等領袖都親自參與。台灣方面由台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席。

時隔2年後，今年APEC領袖峰會終於順利產生聯合宣言。在主辦國馬來西亞設定的「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」主題下，這項宣言名稱為「吉隆坡宣言」（Kuala Lumpur Declaration）。

APEC領袖體認到COVID-19大流行期間，區域經濟體面臨前所未見的挑戰，因而承諾將合作支持五大優先目標。這五大目標包括對抗並減緩疫情衝擊，改善貿易和投資敘事（narrative），透過數位經濟、科技推動包容性經濟參與，促進創新和包容永續性，強化與利益相關者的互動。

宣言指出，APEC經濟領袖團結一起，有決心讓亞太地區從疫情中復甦。「我們將持續共同合作，透過所有可用的政策工具來支持包容性、有效且可持續的措施，以因應COVID-19，極小化對民眾生計的影響」，並歡迎建立數位平台分享各國防疫相關的政策。

另外，各會員經濟體也將合作促進必要貨品與服務流動，必要的人員流動能在安全情況下進行，解決非必要的貿易障礙及強化供應鏈的韌性。領袖們也同意在此艱困時刻，確保貿易及投資能持續流動的重要性。

根據宣言，科學、科技與創新對亞太區域後疫情時代的復甦至關重要。領袖們特別強調安全、有效、可負擔疫苗的重要性；數位科技對保護民眾健康也很重要。

慕尤丁在會後記者會表示，在這場疫情中看到數位經濟的崛起，數位工具對監測疫情有很大的幫助，包括接觸者追蹤等。

有關貿易投資方面，領袖們認知到自由、開放、公平、非歧視性、透明、可預測的貿易及投資環境對促進經濟復甦的重要性。各經濟體將繼續支持世界貿易組織（WTO）的工作，也會進一步提升區域經濟整合，包括推動亞太自由貿易區（FTAAP）議程的工作。

2018年，因美中對貿易政策爭議難解，導致APEC史上首次領袖宣言難產。今年峰會上，各會員經濟體是否有爭執點，慕尤丁在會後記者會回覆媒體詢問時表示，貿易戰的影響已被疫情蓋過去，各經濟體今年的優先工作都在因應衛生危機。

他指出，APEC今年的工作也著重後疫情時代的經濟復甦，加速發展疫苗，讓所有人都能接種、都能負擔得起，也同樣重要。

疫情 APEC 投資

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