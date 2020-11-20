衣索比亞北方衝突 譚德塞稱支持和平一方

世衛組織秘書長譚德塞。美聯社

東非國家衣索比亞北方泰格瑞省叛軍與政府軍的戰鬥逾兩周。19日政府軍指控現任世衛組織秘書長、也是泰格瑞省人的譚德塞 正忙著為叛軍尋求外援、購買武器與外交支持。

不過，衣國軍方卻無法出示任何證據支持這種指控。

譚德塞（Tedros Adhanom ）立即在推特（Twitter）上發表訊息，嚴厲否認這種說法，同時呼籲衣索比亞政府應為國家和平、人民安全以及為有需要的人提供醫療服務與人道關懷而努力。

他說：「有報導指稱我在這種情況下選邊站。這並非事實。我希望表達的是我只選擇站在和平的一邊。」

衣索比亞政府軍19日挺進叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People’s Liberation Front，TPLF）所在泰格瑞省的首府馬凱勒（Makelle）時，叛軍也趁機於凌晨以火箭攻擊鄰省阿姆哈瑞省（Amhara）首府巴席爾達（Bahir Dar），慶幸目前尚無傷亡。

成立於1975年的泰格瑞人民解放陣線4日凌晨突襲政府軍位於泰格瑞省的軍事基地，試圖奪取更多武器。衣索比亞總理，也是2019年諾貝爾 和平獎得主阿邁德（Abiy Ahmed）立即派出部隊予以還擊，雙方爆發激烈衝突。

幾十年來，泰格瑞人民解放陣線擁有國家軍事與行政的實權，也是全國10個種族中最強而有力的一族，直到阿邁德2018年就職總理一職、並於2019年成立執政黨繁榮黨（Prosperity Party）後才交出權力。

阿邁德政權常說，泰格瑞人民解放陣線已經變成叛徒，並且非法控制泰格瑞省的一切。指責聲出現後雙方關係緊張，埋下爆發軍事衝突的因子。

此次爆發衝突的原因是衣索比亞政府原訂於2020年8月舉行大選，卻因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行被迫延遲到2021年舉行，但不為泰格瑞人民解放陣線所接受，且宣稱阿邁德所領導的政府是違法的，並決定自行於9月舉行非法大選，此舉激怒政府，爆發軍事衝突。

半島電視台（Al Jazeera）今天報導，阿姆哈瑞省已經立即派出駐軍支持政府軍攻打叛軍。

衣索比亞北方衝突已超過兩周，造成3萬3000多難民逃往鄰國蘇丹。有專家預測難民數或有可能達到20萬人。

叛軍擁有強大戰鬥力的武裝部隊全拜與北邊鄰國厄利垂亞（Eritrea）因邊界問題長年征戰所賜，直到阿邁德當上總理解決爭端才迎來和平，他也因此獲得諾貝爾和平獎。

阿邁德當選總理後，解除黨禁、釋放數千名政治犯，以及革除許多舊政權時代的貪官污吏。此舉引發叛軍極端不滿，否認阿邁德政權。

報導引述國際特赦組織（Amnesty Internataional）文件指出，自11月9至10日曾發生叛軍大規模屠殺平民事件，但遭逃往蘇丹的泰格瑞省難民卻指稱並非如此。

衣索比亞面積約110萬平方公里，人口約1億1000萬，曾因1970至1980年代的內戰導致經濟大蕭條 ，民不聊生。經過數十年勵精圖治，2010年成為東非人口最多與最大經濟體，如今更是非洲軍備最完善的國家之一。首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）也是非洲聯盟（AU）總部所在地。