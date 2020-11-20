日本新冠肺炎增2425例創新高 14人死亡

日本今天新增新冠肺炎確診病例2425例，創單日新高紀錄。東京都單日新增522例，連續兩天單日逾500例。圖為在東京街頭通勤者都戴上口罩。美聯社

日本 今天新增新冠肺炎確診病例2425例，創單日新高紀錄。東京 都單日新增522例，連續兩天單日逾500例。由專家等參與的日本政府防疫分科會呼籲政府調整振興國旅的方案。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例2425例，刷新昨天單日2388例的最高紀錄。日本47都道府縣當中有40都道府縣今天單日新增確診病例創新高。

今天因確診新冠肺炎死亡的人數有14人，包括大阪府4人、兵庫縣與埼玉縣各3人、北海道2人、千葉縣及東京都各1人。

日本政府防疫對策分科會（簡稱分科會）今天召開會議後向政府提出建言指出，部分的都道府縣疫情 急增，疫情嚴重度升至第3階段，這些地方的振興國旅Go To Travel（去旅行）方案的運用應該調整。

日本經濟再生大臣西村康稔在防疫對策分科會後的記者會上表示，會儘速研議因應。

日本政府預定明天在防疫對策本部召開會議討論。

分科會今天向政府提出的建言指出，不能單靠民眾個人的努力，期待政府採取更強力的因應之道。對於調整Go To Travel（去旅行）的運用一事，由衷期盼政府能做出明智的判斷。

分科會將疫情分為4階段，包括1.確診者散發性的發生、2.漸增、3.急增、4.爆發性的疫情擴大，疫情每升高一階段就有必要加強防疫對策。

如果是處於第4階段爆發性的疫情擴大的話，政府不得不考慮採取發布緊急事態宣言等的強制性防疫措施。如果是處於第3階段的話，政府應要求夜間民眾盡量少外出或盡量少去提供酒品的餐飲店，如果有些地區無法徹底做好防疫的話，民眾盡量避免前往。

分科會9月曾向政府建言指出，政府推動的Go To Travel（去旅行）或Go To Eat（來去吃）等振興經濟優惠方案在疫情處於第2階段以下可實施。但這兩項方案都可能促進人員移動或聚餐，導致疫情擴大。

分科會今天表示，有些都道府縣的部分地區疫情已處於第3階段，有必要採取相當強力的防疫對策才行。建議中央政府儘速研議是否將疫情較嚴重的地方排除在Go To Travel（去旅行）方案適用範圍外。針對Go To Eat（來去吃）的方案，也建議政府要求各地方首長所發行的餐飲優惠券暫停發放。

分科會對政府的建言還包括，希望以3週為限定期間，焦點鎖定疫情傳染風險高的情況提出對策。疫情嚴重的自治體最好要求提供酒品的餐飲店縮短夜間營業時間，分科會要求中央政府對這些自治體提供財政支援。

日本民眾明天起進入3天連假的假期，東京都醫師會會長尾崎治夫今天呼籲東京的市民「盡可能不要跟親近的人以外的人碰面」等5項注意事項，希望大家徹底做好個人防疫措施。

尾崎呼籲政府暫時取消Go To Travel（去旅行）方案或是至少也應該把疫情嚴重的東京都、北海道等地排除在適用範圍。

經營東京鐵塔的公司TOKYO TOWER（位於東京都港區）10月30日開始發起「東京鐵塔緊急・支援計畫」的網路集資活動，本月16日達到第一目標突破1000萬日圓，因此決定今天起到23日為止實施「謝謝！日本！～Love & Thanks～」特別鑽石薄紗光雕。展望台朝南的外側還施以愛心型點燈，整體光雕以紅白色為主。

以往東京鐵塔有特別光雕點燈，尤其是有愛心型點燈，會吸引大批遊客前來觀賞，但東京疫情擴大，今晚遊客稀少，孩童遊樂區冷冷清清。