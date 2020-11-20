影／俄國海參崴市遭冰封 15萬人斷水電進入緊急狀態

圖：pixabay

俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）出現異常天氣現象後，發生不尋常的冰風暴 ，導致15萬人沒水沒電，促使當局發布緊急狀態 。

法新社報導，這場異常天候使得電線掉落、樹木倒塌。海參崴所在地濱海邊疆區（Primorsky Krai）政府宣布緊急狀態。

Aftermath of a snow and ice storm in Vladivostok, Russia. Around 148,000 homes were without power. pic.twitter.com/i4LLDstISb — BBC Weather (@bbcweather) November 20, 2020

區政府副首長帕克哈曼柯（Elena Parkhamenko）說，「供電狀況依然陷於難關，毀損情形普遍」，可能得耗費「幾天」才能復電。

當地氣象官員庫貝（Boris Kubay）表示，氣旋帶來的暖空氣與反氣旋攜帶的冷空氣相遇後，人口約60萬的海參崴昨夜開始降下凍雨。

庫貝說，部分區域累積的冰厚度達1.2公分，是該區30年來所未見。

地方當局公布和社群媒體 上的照片及影片顯示，從公寓建築、道路標誌到大眾運輸工具，一切都被冰覆蓋。

一段監視錄影器畫面顯示，一名男子清除車子擋風玻璃上的冰時，旁邊建築物一個混凝土塊從天而降砸中他的車。男子在千鈞一髮之際閃身躲過。