我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

美台經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄

影／俄國海參崴市遭冰封 15萬人斷水電進入緊急狀態

中央社海參崴20日綜合外電報導
圖：pixabay
圖：pixabay

俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）出現異常天氣現象後，發生不尋常的冰風暴，導致15萬人沒水沒電，促使當局發布緊急狀態

法新社報導，這場異常天候使得電線掉落、樹木倒塌。海參崴所在地濱海邊疆區（Primorsky Krai）政府宣布緊急狀態。

區政府副首長帕克哈曼柯（Elena Parkhamenko）說，「供電狀況依然陷於難關，毀損情形普遍」，可能得耗費「幾天」才能復電。

當地氣象官員庫貝（Boris Kubay）表示，氣旋帶來的暖空氣與反氣旋攜帶的冷空氣相遇後，人口約60萬的海參崴昨夜開始降下凍雨。

庫貝說，部分區域累積的冰厚度達1.2公分，是該區30年來所未見。

地方當局公布和社群媒體上的照片及影片顯示，從公寓建築、道路標誌到大眾運輸工具，一切都被冰覆蓋。

一段監視錄影器畫面顯示，一名男子清除車子擋風玻璃上的冰時，旁邊建築物一個混凝土塊從天而降砸中他的車。男子在千鈞一髮之際閃身躲過。

緊急狀態 社群媒體 風暴

上一則

APEC領袖峰會視訊揭幕 張忠謀代蔡英文總統出席

延伸閱讀

俄機師空中「畫陽具」疑聲援國家足球隊長

俄機師空中「畫陽具」疑聲援國家足球隊長
聯合號太空船一個座位9000萬美元 美國被俄國宰9年

聯合號太空船一個座位9000萬美元 美國被俄國宰9年
棕熊母子游泳登上俄國核子潛艦 遭射殺落海

棕熊母子游泳登上俄國核子潛艦 遭射殺落海
白登贏了 BBC：北京可能暗感失望

白登贏了 BBC：北京可能暗感失望

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切
訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊

訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊