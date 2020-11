影／俄國海參崴市遭冰封 15萬人斷水電進入緊急狀態

俄羅斯遠東城市海參崴(Vladivostok)出現異常天氣現象後,發生不尋常的冰風暴 ,導致15萬人沒水沒電,促使當局發布緊急狀態 。

法新社報導,這場異常天候使得電線掉落、樹木倒塌。海參崴所在地濱海邊疆區(Primorsky Krai)政府宣布緊急狀態。

Aftermath of a snow and ice storm in Vladivostok, Russia. Around 148,000 homes were without power. pic.twitter.com/i4LLDstISb

區政府副首長帕克哈曼柯(Elena Parkhamenko)說,「供電狀況依然陷於難關,毀損情形普遍」,可能得耗費「幾天」才能復電。

當地氣象官員庫貝(Boris Kubay)表示,氣旋帶來的暖空氣與反氣旋攜帶的冷空氣相遇後,人口約60萬的海參崴昨夜開始降下凍雨。

庫貝說,部分區域累積的冰厚度達1.2公分,是該區30年來所未見。

地方當局公布和社群媒體 上的照片及影片顯示,從公寓建築、道路標誌到大眾運輸工具,一切都被冰覆蓋。

一段監視錄影器畫面顯示,一名男子清除車子擋風玻璃上的冰時,旁邊建築物一個混凝土塊從天而降砸中他的車。男子在千鈞一髮之際閃身躲過。

A resident of #Vladivostok managed to get out the way just in the nick of time as a massive concrete block smashed into his car after falling from atop a nine-storey residential building on Thursday. #Russia pic.twitter.com/oYzDoGm63l