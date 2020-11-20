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聯合國：衣索比亞內戰下 逾200萬兒童急需援助

中央社／蘇丹首都喀土穆20日綜合外電報導
聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，衣索比亞泰格瑞省（Tigray）爆發的內戰衝突，已造成約230萬名兒童急需協助，另有成千上萬在難民營的兒童處境也危險。 路透
聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，衣索比亞泰格瑞省（Tigray）爆發的內戰衝突，已造成約230萬名兒童急需協助，另有成千上萬在難民營的兒童處境也危險。 路透

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，衣索比亞泰格瑞省（Tigray）爆發的內戰衝突，已造成約230萬名兒童急需協助，另有成千上萬在難民營的兒童處境也危險。

法新社報導，衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）4日開始對泰格瑞省政府發動軍事行動，導致聯邦政府和泰格瑞省執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front，TPLF）間長期爭鬥急遽惡化。泰格瑞省隨後陷入浴血戰火，已有數百人喪生，成千上萬人逃到北方鄰國蘇丹。

聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore ）指出：「由於要進入泰格瑞省的管道有限，加上當地通訊持續中斷，導致我們無法接觸到估計有230萬名需要人道援助的兒童。」

聯合國兒童基金會還估計，「在難民營和聯合國難民署註冊中心避難的人當中，約有1萬2000名兒童處境危險，他們有些人沒有父母或親人陪伴。」

許多在蘇丹境內搭建的臨時帳棚已人滿為患，難民們必須和不衛生的環境及食物和用水缺乏等情況搏鬥。

聯合國兒童基金會表示，他們已試圖對住在難民營中「極度糟糕」環境的兒童提供緊急協助和維生支援。

聯合國 聯邦政府

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