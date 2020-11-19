越南遲未賀白登當選 反證實美國安顧問將到訪

美國國家安全顧問歐布萊恩將訪問越南。(歐新社)

越南 官方迄今未正式向自行宣布當選美國總統的白登 發出祝賀，面對媒體關切此事，越南外交部今天未正面回應，僅證實美國國家安全顧問歐布萊恩將訪問越南慶祝雙方建交25年。

美國總統大選 於越南時間4日上午進入開票作業，在美國主流媒體於7日深夜宣布白登（Joe Biden）獲得過半數選舉人票後，白登自行宣布當選美國總統，多國政要隨後紛紛祝賀，而越南至今毫無動靜。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社詢問，越方至今仍未對美國總統當選人發出祝賀的考量是什麼，預計何時才會正式祝賀。越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）並未正面回應。

黎氏秋恆表示，越南尊重美國人民的決定，她並強調，無論是誰勝選，美國在彼此互相了解與尊重的精神上，仍是越南的重要夥伴之一，與越南具有良好關係。

黎氏秋恆的發言與越南總理阮春福15日在第37屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）閉幕後回答記者提問時的內容一模一樣。

另外，白宮於當地時間18日指出，歐布萊恩（Robert O'Brien）正在前往越南和菲律賓訪問途中，這些國家與美國均對中國日益獨斷的行為及在亞洲擴張海權聲索深感憂慮。

黎氏秋恆在記者會上向媒體證實歐布萊恩即將訪問越南。她說，歐布萊恩此行訪越，目的是慶祝越美建交25週年，訪越期間將與越南若干部會官員就雙方關係及共同關注的國際問題進行討論。

歐布萊恩預定21至22日造訪越南，由於防疫需要，相關行程將比照美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）10月底來訪的安排一樣，僅開放特定越南、美國媒體採訪，再由越南外交部對外發布新聞稿。